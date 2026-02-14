*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1セレス、サンリオ、アレンザHDなど

銘柄名<コード>13日終値⇒前日比

日本ピグHD＜4119＞ 4475 +390

26年3月期利益予想を上方修正。

コクヨ＜7984＞ 905.8 -57

営業利益が前期16.5％増に対し今期2.9％増予想。

ヨコレイ＜2874＞ 1493 +103

第1四半期営業利益21.1％増。

ヤマハ発＜7272＞ 1185 +82

営業利益が前期30.4％減だが今期42.4％増予想。

セレス＜3696＞ 1617 -189

25年12月期営業利益4.8％増。従来予想の27.9％増を下回る。

大王紙＜3880＞ 1106 +64

第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.6倍。上期の2.3倍から増益率拡大。

サンリオ＜8136＞ 5464 +700

想定以上の好決算をポジティブ視。

LIFULL＜2120＞ 214 +36

第1四半期好決算や株主優待制度の新設で。

アレンザHD＜3546＞ 1462 +250

コーナン商事が1465円でTOB実施。

セイコーグループ＜8050＞ 11040 +980

業績・配当上方修正や株式分割を引き続き材料視。

シチズン時計＜7762＞ 1702 +212

通期営業利益予想は上方修正。

FUJI＜6134＞ 5563 +700

大幅上方修正のポジティブサプライズが続く。

キオクシアHD＜285A＞ 22845 +1670

1-3月期の売上成長見通しがポジティブなインパクトに。

ライオン＜4912＞ 1832.5 +145.5

今期業績見通しは市場予想を上回る。

日産自動車＜7201＞ 447 +36

10-12月期営業利益はコンセンサス大幅上振れ。

KLab＜3656＞ 339 +16

12日の決算受けてあく抜け感も先行か。

三菱瓦斯化学＜4182＞ 4475 +351

業績上方修正を引き続き材料視。

アマダ＜6113＞ 2475 +163.5

10-12月期は大幅増益に転換。

ユニ・チャーム＜8113＞ 1043.5 +78

業績回復見通しや総還元性向引き上げなど材料視。

ダイフク＜6383＞ 6311 +343

今期の受注計画や中計上方修正を評価。

三菱マテリアル<5711> 5397 +147

通期営業利益予想を大幅上方修正。

日本特殊陶業<5334> 7099 +342

バリューアクトキャピタルが大株主に浮上。

東洋エンジニアリング<6330> 4150 -1000

大幅営業赤字への下方修正を引き続き嫌気。

ライフドリンク カンパニー<2585> 1203 -400

物流費上昇など影響で業績下方修正。

ネクソン<3659> 3148 -608

10-12月期実績はコンセンサスを下振れ。

シスメックス<6869> 1301 -283

上半期決算時に続く業績下方修正で。

正興電機製作所<6653> 2260 -471

12日好決算発表も出尽くし感が先行か。

GMOペイメントゲートウェイ<3769> 7636 -1202

第1四半期好決算も会社計画並みの着地で。

THK<6481> 4515 -685

減配計画がネガティブなインパクトに。

GMOインターネットグループ<9449> 3158 -518

10-12月期利益はやや減速する形に。

三浦工業<6005> 3073 -452

子会社下振れで通期予想を下方修正。

INPEX<1605> 3473 -525

市場想定下回るガイダンスを売り材料視。

TOYO TIRE<5105> 4418 -229

今期経常減益見通しマイナス視。

東海カーボン<5301> 1023.5 -116.5

ガイダンスはコンセンサスを大きく下振れ。《CS》