*07:15JST 前日に動いた銘柄 part2 平安レイサービス、ミナトHD、コロンビア・ワークスなど

銘柄名<コード13日終値⇒前日比

SREHD＜2980＞ 2755 -325

決算受けて12日に急伸の反動。

I－ne＜4933＞ 1237 -145

業績下方修正で一転営業減益に。

円谷フィHD＜2767＞ 1627 -196

会社計画据え置きなどで出尽くし感も先行か。

楽天グループ＜4755＞ 880.1 -103.8

想定線だが10-12月期の決算内容を嫌気。

GMOインターネット＜4784＞ 804 -89

決算サプライズ乏しく戻り売り優勢。

リクルートHD＜6098＞ 6156 -649

米グロース株安に押される。

平安レイサービス＜2344＞ 1422 +300

株式併合に伴い1株1500円でスクイーズアウト。

地盤ネットHD＜6072＞ 648 +320

運用会社Kaihouの株式取得を引き続き材料視。

ミナトHD＜6862＞ 2322 +400

通期業績大幅上方修正を引き続き材料視。

アミファ＜7800＞ 1222 +204

第1四半期好決算が引き続きサプライズに。

コロンビア・ワークス＜146A＞ 4335 +700

今期の増益・増配見通しを好材料視。

ソケッツ＜3634＞ 1013 +150

株主優待制度導入を引き続き材料視で。

アスリナ＜3647＞ 187 -5

特に材料なく値動き軽い材料株として物色。

ロボホーム＜1435＞ 221 +19

連続大幅増益ガイダンスを高評価続く。

ワシントンホテル＜4691＞ 1550 +171

業績上方修正と増配を発表。

ひらまつ＜2764＞ 149 +18

第3四半期累計経常益は通期計画を超過。

トレードワークス＜3997＞ 555 +80

今期の大幅増益見通しをポジティブ視。

日本精密＜7771＞ 775 -150

異常な水準にまで吊り上げられてきた反動。

PCIHD＜3918＞ 1225 -248

10-12月期は大幅経常減益に。

シキノハイテック＜6614＞ 1083 -277

連日の株価上昇で過熱警戒感。

津田駒<6217> 571 -100

12日急騰の反動で利食い売り優勢。

星和電機<6748> 805 -125

前期業績は下振れ着地に。

マイポックス<5381> 837 -84

人工ダイヤ関連として12日急騰の反動。

WASHハウス<6537> 443 +59

26年12月期営業利益が前期比10.1倍予想。

ブティックス<9272> 1532 +134

第3四半期累計の営業利益が7.50億円で上期の0.40億円から拡大。

発行済株式数の1.5％上限の自社株買いも発表。

プレイド<4165> 564 -150

第1四半期営業利益30.1％減。

rakumo<4060> 1162 +89

営業利益が前期11.6％増・今期28.5％増予想。株主優待制度の新設も発表。

リプロセル<4978> 148 -13

26年3月期業績予想を下方修正。

ビーブレイク<3986> 505 +47

株主優待制度を導入。

トヨコー<341A> 2367 -263

第3四半期累計の営業利益が4.69億円（前年同期比77.8％増）。

上期の4.13億円（同3.0倍）から伸び悩み。

jig.jp<5244> 234 -2

第3四半期累計の営業利益4.3％増。上期の1.7％減から増益に転じる。

上値は限定的。

JDSC<4418> 892 -204

上期営業利益が4.5％減と第1四半期の41.7％増から減益に転じる。

トライアル<141A> 3890 +700

上期営業利益が71.9％増。中期経営計画も発表。《CS》