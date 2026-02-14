関連記事
前日に動いた銘柄 part2 平安レイサービス、ミナトHD、コロンビア・ワークスなど
銘柄名<コード13日終値⇒前日比
SREHD＜2980＞ 2755 -325
決算受けて12日に急伸の反動。
I－ne＜4933＞ 1237 -145
業績下方修正で一転営業減益に。
円谷フィHD＜2767＞ 1627 -196
会社計画据え置きなどで出尽くし感も先行か。
楽天グループ＜4755＞ 880.1 -103.8
想定線だが10-12月期の決算内容を嫌気。
GMOインターネット＜4784＞ 804 -89
決算サプライズ乏しく戻り売り優勢。
リクルートHD＜6098＞ 6156 -649
米グロース株安に押される。
平安レイサービス＜2344＞ 1422 +300
株式併合に伴い1株1500円でスクイーズアウト。
地盤ネットHD＜6072＞ 648 +320
運用会社Kaihouの株式取得を引き続き材料視。
ミナトHD＜6862＞ 2322 +400
通期業績大幅上方修正を引き続き材料視。
アミファ＜7800＞ 1222 +204
第1四半期好決算が引き続きサプライズに。
コロンビア・ワークス＜146A＞ 4335 +700
今期の増益・増配見通しを好材料視。
ソケッツ＜3634＞ 1013 +150
株主優待制度導入を引き続き材料視で。
アスリナ＜3647＞ 187 -5
特に材料なく値動き軽い材料株として物色。
ロボホーム＜1435＞ 221 +19
連続大幅増益ガイダンスを高評価続く。
ワシントンホテル＜4691＞ 1550 +171
業績上方修正と増配を発表。
ひらまつ＜2764＞ 149 +18
第3四半期累計経常益は通期計画を超過。
トレードワークス＜3997＞ 555 +80
今期の大幅増益見通しをポジティブ視。
日本精密＜7771＞ 775 -150
異常な水準にまで吊り上げられてきた反動。
PCIHD＜3918＞ 1225 -248
10-12月期は大幅経常減益に。
シキノハイテック＜6614＞ 1083 -277
連日の株価上昇で過熱警戒感。
津田駒<6217> 571 -100
12日急騰の反動で利食い売り優勢。
星和電機<6748> 805 -125
前期業績は下振れ着地に。
マイポックス<5381> 837 -84
人工ダイヤ関連として12日急騰の反動。
WASHハウス<6537> 443 +59
26年12月期営業利益が前期比10.1倍予想。
ブティックス<9272> 1532 +134
第3四半期累計の営業利益が7.50億円で上期の0.40億円から拡大。
発行済株式数の1.5％上限の自社株買いも発表。
プレイド<4165> 564 -150
第1四半期営業利益30.1％減。
rakumo<4060> 1162 +89
営業利益が前期11.6％増・今期28.5％増予想。株主優待制度の新設も発表。
リプロセル<4978> 148 -13
26年3月期業績予想を下方修正。
ビーブレイク<3986> 505 +47
株主優待制度を導入。
トヨコー<341A> 2367 -263
第3四半期累計の営業利益が4.69億円（前年同期比77.8％増）。
上期の4.13億円（同3.0倍）から伸び悩み。
jig.jp<5244> 234 -2
第3四半期累計の営業利益4.3％増。上期の1.7％減から増益に転じる。
上値は限定的。
JDSC<4418> 892 -204
上期営業利益が4.5％減と第1四半期の41.7％増から減益に転じる。
トライアル<141A> 3890 +700
上期営業利益が71.9％増。中期経営計画も発表。《CS》
