*21:24JST デリカフーズホールディングス---3Qは増収・大幅増益、最終利益が10億円を突破

デリカフーズホールディングス＜3392＞は12日、2026年3月期第3四半期（25年4月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比7.7%増の468.51億円、営業利益が同875.4%増の17.10億円、経常利益が同654.7%増の17.51億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同798.9%増の11.24億円となった。

主業である青果物流通事業を担うデリカフーズにおいて、取引先の裾野拡大の継続的な取り組み、物流部門を絡めた提案による新たな取引先ニーズへの対応を進めた他、一般消費者向けミールキットを手掛ける楽彩を中心に、BtoC事業の拡充にも注力した。また、物流子会社であるエフエスロジスティックスは、自力での新規開拓にも努め、グループ外売上の拡大において大きな成果を上げた。

2026年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比8.9%増の640.00億円、営業利益が同142.2%増の19.50億円、経常利益が同137.6%増の21.00億円、親会社に帰属する当期純利益が同152.8%増の13.70億円とする10月10日発表の修正計画を据え置いている。《AK》