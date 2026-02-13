*21:08JST Lib Work---株主優待制度変更および3Dプリンター住宅優待新設

Lib Work＜1431＞は12日、現行の株主優待制度を変更すると発表した。

2026年1月から3Dプリンター住宅の販売予約受付を開始しており、2025年7月に完成を発表した国内初の土を主原料とする3Dプリンター住宅「Lib Earth House “model B”」は、発表以来、来場予約や資料請求などの反響件数が累計1,000件超となっている。こうした状況を踏まえ、株主優待制度の見直しを実施する。

従来の優待制度のうち、暗号資産（ビットコイン）を付与する内容は2026年6月期をもって終了する。一方で、新たに3Dプリンター住宅の割引券を優待内容として新設し、保有株式数1,000株以上4,999株以下で1％割引券、5,000株以上9,999株以下で2％割引券、10,000株以上で3％割引券を進呈する。

本変更は2027年6月末日時点の株主名簿に記載又は記録された株主より適用する。《AK》