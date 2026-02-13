*19:04JST サイバートラスト---仮想化基盤管理・運用サービス最新版を3月より提供開始

サイバートラスト＜4498＞は12日、NTTデータ（本社：東京都江東区）との協業により、仮想化基盤を管理・運用する「Prossione Virtualization(R)」の最新版「Prossione Virtualization 2.0」を2026年3月より販売開始すると発表した。最新バージョンは、ホストOSとしてKVMの利用に最適化された専用OS（Prossione Virtualization OS）を追加し、仮想化基盤のハイパーバイザーを含めて提供する。これにより、インストールは一度で完了し、仮想化基盤とOSのサポート窓口が一本化でき、ユーザー側での問題の切り分けが不要になる。

本最新版では、仮想化ホスト故障時の仮想マシン自動復旧、既存仮想化基盤からの仮想マシン移行、WebUIによる仮想マシンの新規作成・構成変更、WebUIからのストレージやネットワーク管理などの機能が追加される。

「Prossione Virtualization 2.0」は1年以上1か月単位のサブスクリプション方式で契約でき、NTTデータおよび販売パートナーから購入可能である。キャンペーン価格として、契約期間中のサブスクリプション費用を65万円/台/年で提供するキャンペーンを2026年2月12日から2027年3月31日まで実施する。

同社は2025年7月にNTTデータと協業し、パートナーとして「Prossione Virtualization」に関する製品強化および長期サポート体制確立に協力している。今後もAlmaLinuxゲストOSサポートに加え、統合システム監視ソリューション「MIRACLE ZBX」との連携など、Prossione Virtualizationの構築・運用を支援する付加サービスの提供を計画している。《AK》