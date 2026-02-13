*17:11JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、夕方にかけて上昇

13日の東京市場でドル・円は小じっかり。前日海外市場の下落で割安感が生じ、ドルの買戻しで早朝の152円69銭から上昇基調に。日経平均株価の大幅安による円買いで失速する場面もあったが、午後はドルの買戻し再開で153円59銭まで切り返した。

・ユ-ロ・円は181円23銭から182円00銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1873ドルから1.1847ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値57,197.33円、高値57,407.25円、安値56,652.48円、終値56,941.97円(前日比697.87円安)

・17時時点：ドル・円153円50-60銭、ユ-ロ・円182円00-10銭

【要人発言】

・カザークス・ラトビア中銀総裁

「今はECBが金利を動かすタイミングではない」

「必要とあれば、ECBは金利をどちらの方向にも動かせる良いポジションにある」

「ユーロ高について、現在は様子見ムードである」

「強いユーロがドル安や不確実性の反映であることを懸念」

・ミラン米連邦準備理事会（FRB）理事

「最も大きなリスクは現在の金融政策の引き締め度合いの誤解」

「供給主導の変化が2026年の経済をけん引」

【経済指標】

・特になし《TY》