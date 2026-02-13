関連記事
ネクステージなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜4801＞ ;セントラルＳＰ;1195%;148200;0.05;2483;10 ＜9850＞ ;グルメ杵屋;310%;92400;0.09;1017;3 ＜3662＞ ;エイチームHD;279%;267400;0.72;1065;1 ＜8163＞ ;SRSHD;270%;294900;0.07;1278;6 ＜3542＞ ;VEGA;208%;60300;1.91;1518;39 ＜3221＞ ;ヨシックス;206%;97600;0.15;3510;85 ＜7678＞ ;あさくま;191%;19300;0.20;4825;35 ＜4769＞ ;ＩＣ;175%;700;7.25;1053;-1 ＜8200＞ ;リンガーハット;173%;181300;0.10;2287;-13 ＜3172＞ ;ティーライフ;156%;11200;1.96;1157;5 ＜3686＞ ;ＤＬＥ;143%;242200;3.38;126;3 ＜2378＞ ;ルネサンス;133%;69000;0.23;1106;-6 ＜9842＞ ;アークランズ;113%;346100;0.04;2030;26 ＜7038＞ ;フロンティアM;107%;32300;4.79;600;-5 ＜9900＞ ;サガミHD;90%;150100;0.05;2014;-10 ＜6654＞ ;不二電機;82%;14000;1.73;1108;7 ＜7049＞ ;識学;78%;21100;0.51;926;4 ＜4668＞ ;明光ネット;73%;36200;1.30;726;-1 ＜8887＞ ;シーラHD;71%;54700;7.46;413;2 ＜3186＞ ;ネクステージ;68%;174100;0.35;3555;140
[コメント]ネクステージ＜3186＞は信用倍率0.35倍と売り長で推移している。《FA》
