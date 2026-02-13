関連記事
東証グロ－ス指数は4日ぶり大幅反落、利益確定や戻り待ちの売り優勢
東証グロース市場指数 947.00 -18.42／出来高 2億7613万株／売買代金 2105億円東証グロース市場250指数 722.48 -13.17／出来高 1億8637万株／売買代金 1696億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって4日ぶり大幅反落。値下がり銘柄数は470、値上がり銘柄数は110、変わらずは21。
前日12日の米株式市場でダウ平均は大幅続落。経済指標が冴えず根強い利下げ期待が株価の支えとなったが、人工知能（AI）技術により企業の競争激化の脅威がソフトウエアセクターのみならず、広範なセクターに広がり、株価の重しとなった。
今日のグロ－ス市場は売りが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.22％安となった。昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の新興市場は売りが先行した。東証グロース市場指数は昨日までの3日続伸で3.8％上昇していることから、利益確定売りや戻り待ちの売りも出やすかった。また、米国で今晩、1月の消費者物価指数（CPI）が発表されることから、これを見極めたいとして積極的な買いを手控える向きもあった。一方、日経平均が最高値近辺にある東証プライムに対し、新興市場の出遅れ色が強まっており、今日は米株安で東証プライムの主力輸出株を手掛けにくい中、内需株比率の高い新興市場に出遅れ修正期待の投資資金が向かいやすかったが、今日の新興市場は利益確定売りや戻り待ちの売りが優勢の展開となった。
個別では、第3四半期累計の営業利益が4.69億円（前年同期比77.8％増）と上期の4.13億円（同3.0倍）から伸び悩んだトヨコー＜341A＞、第1四半期営業利益が30.1％減となったプレイド＜4165＞、26年3月期業績予想を下方修正したリプロセル＜4978＞、上期営業利益が4.5％減と第1四半期の41.7％増から減益に転じたJDSC＜4418＞が下げた。時価総額上位銘柄では、サンバイオ＜4592＞やSyns＜290A＞が下落。値下がり率上位には、窪田製薬HD＜4596＞、フツパー＜478A＞などが顔を出した。
一方、26年12月期営業利益が前期比10.1倍予想と発表したWASHハウス＜6537＞、第3四半期累計の営業利益が7.50億円で上期の0.40億円から拡大し発行済株式数の1.5％上限の自社株買いも発表したブティックス＜9272＞、上期営業利益が71.9％増で中期経営計画も発表したトライアル＜141A＞、株主優待株制度の導入を発表したビーブレイク＜3986＞が上げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やBUYSELL＜7685＞が上昇。値上がり率上位には、アーキテクツSJ＜6085＞、VEGA＜3542＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6085|アキテクツＳＪ | 1315| 300| 29.56|
2| 141A|トライアル | 3890| 700| 21.94|
3| 3542|ＶＥＧＡ | 1789| 271| 17.85|
4| 7409|ＡｅｒｏＥｄｇｅ | 4885| 700| 16.73|
5| 6537|ＷＡＳＨハウス | 443| 59| 15.36|
6| 4894|クオリプス | 9450| 990| 11.70|
7| 4588|オンコリス | 2440| 248| 11.31|
8| 269A|Ｓａｐｅｅｔ | 2442| 242| 11.00|
9| 3986|ビーブレイク | 505| 47| 10.26|
10| 9272|ブティックス | 1532| 134| 9.59|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4596|窪田製薬ＨＤ | 225| -80| -26.23|
2| 478A|フツパー | 861| -300| -25.84|
3| 9337|トリドリ | 2350| -700| -22.95|
4| 148A|ハッチ・ワーク | 1680| -454| -21.27|
5| 4165|プレイド | 564| -150| -21.01|
6| 5599|Ｓ＆Ｊ | 1914| -446| -18.90|
7| 4811|ドリーム・アーツ | 820| -191| -18.89|
8| 4418|ＪＤＳＣ | 892| -204| -18.61|
9| 142A|ジンジブ | 590| -128| -17.83|
10| 4058|トヨクモ | 1814| -384| -17.47|《SK》
