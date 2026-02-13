東証グロース市場250指数先物概況：利益確定売りと週末のポジション調整で大幅反落

関連記事
記事提供元：フィスコ
*16:30JST
2月13日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比20pt安の706pt。なお、高値は729pt、安値は705pt、日中取引高は4354枚。前日12日の米国市場のダウ平均は続落。経済指標が冴えず根強い利下げ期待に、寄り付き後、上昇。人工知能（AI）技術により企業の競争激化の脅威がソフトウエアセクターのみならず、広範なセクターに広がり、相場は大幅下落に転じた。終日軟調に推移し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比3pt高の729ptからスタートした。朝方は、出遅れ感に着目した買いが入り買い優勢で始まったものの、高寄り後は失速の動き。日本市場全般が下落したことで、グロース市場にも売りが波及したほか、３連騰後だけに、短期資金による利益確定売りが先行した。午後も断続的に売られ、週末のポジション調整と相まって引けにかけて下げ幅を拡大。大幅反落となる706ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではフリー＜4478＞やタイミー＜215A＞などが下落した。《SK》
