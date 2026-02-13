*16:30JST 【スポンサードレポート】ソフトバンク個人株主プロジェクト―“育てる”体験が、株主と企業をつなぐ新しいIRのかたち―

本記事は、ソフトバンク＜9434＞が2026年2月12日に実施した個人株主向け企画「かぶ×株農園 ～かぶと株を一緒に育てよう」の大収穫祭イベントを取材した内容を基に構成しています。

1. “株主と一緒に育てる”という新発想のIR体験

東京都内の都市型農園「ART FARM IKEJIRI」に、朝の光が差し込む。閉校した中学校を利用したユニークな施設だ。その畑の一角には、小さな「かぶ」が土の中に静かに眠っていた。

ここで2026年1月、ソフトバンク株式会社（以下、ソフトバンク）が始動させたのが、「かぶ × 株農園」である。文字どおり、“かぶ（野菜）”と“株（投資）”を掛け合わせ、株主と企業が共に“育てる”時間を共有する、新しい体験型IRだ。

農園長を務めるのは“株主優待生活”で知られる桐谷広人さん。本イベントを通じて、「株主優待のある株を買って暮らしを楽しくするという投資方法は、手順さえ覚えれば誰でもやれる。株主優待のある株の分散投資は安全であるということを知ってもらいたい」とのことだった。

ソフトバンクはこれまでにも、株式分割にちなんだ “ガチ分割カブ配りイベント”、“桐谷先生 による株青空教室”、“株はじめ 川柳コンテスト”など、ユニークな株主向け企画を実施してきた。今回の「かぶ × 株農園」はその第4弾だ。

2. 個人投資家から圧倒的に支持されるソフトバンクの株

ソフトバンクが個人株主向けイベントを積極展開する背景には、同社が“日本で最も個人投資家から支持される企業の一つ”であるという事実がある。農園長の桐谷広人さんからも、「100株が２万円ちょっとで買えて配当も約4%（※１）あり、さらにPayPayマネーライト1,000円分（※２）ももらえる高い還元率が魅力」とソフトバンクの株のよさを語っていただいた。

※１ 株価水準により変動します。

■ 圧倒的人気の理由➀：高い株主還元と安定した財務基盤

・1株当たり配当：8.6円 (2026年3月期予想)

・配当性向：76.3%(2026年3月期予想)

・株主優待：PayPayマネーライト1,000円分（※２）～100株以上 、1年以上保有～

※２ 譲渡・請求払い（税金以外）、PayPay／PayPayカード公式ストアでも利用可能。 出金・自治体への請求払い（税金など）には利用不可

これらの株主還元に加え、通信というディフェンシブな事業基盤に支えられた安定的な業績と、購入しやすい株価水準、AIを基盤とした今後の成長期待。これらの組み合わせが若年層を含む個人投資家の支持を集めている。実際、個人投資家数は152万人（2025年9月末時点）を突破し、今もなお急成長中だ。

■ 圧倒的人気の理由➁：株主との距離が近い企業姿勢

株主と直接コミュニケーションを取り、企業の未来を“共に育てる仲間”として迎え入れる姿勢が、ソフトバンクの特長だ。

3. イベント体験レポート ― 株主と企業が“土を触りながら

語り合う”時間

都市の真ん中で土を触るという非日常体験が、株主と企業の距離を縮める。参加者は「かぶ」の収穫を体験。桐谷さんが“株の育て方”を“かぶの育て方”になぞらえ、投資の本質を語る場面もあった。発芽後の様子は特設サイトやSNSで共有され、オンラインとオフラインの両側面で株主と接点を作る仕組みは企業IRとしても先進的だ。

4. 個人投資家に情報発信することの意義

ソフトバンクは企業と株主との対話や情報発信の重要性を強く感じている。たとえば、投資家の中にはソフトバンクグループ株式会社＜9984＞とソフトバンク株式会社＜9434＞を混同している人も少なくない。しかし両社は明確に異なる会社であり、事業内容も役割も大きく異なる。

● ソフトバンクグループ

孫正義氏が率いる。世界のAI関連企業への投資などを行う戦略的投資持株会社である。昨年は、OpenAIなどへの投資を実行。

● ソフトバンク

それに対し、ソフトバンクは通信・ITを中心とする事業会社であり、AI社会を支えるインフラ企業への進化を志向している。

個人投資家が企業を正しく理解する上でも、この違いは重要だ。こうした事業や同社の魅力をさらに解像度高く投資家に知ってもらうことで、より応援したい企業と思ってもらうことを期待している。

5. 好調な業績と盤石な財務 ― 中長期で“育つ企業”

ソフトバンクの人気が高い理由の一つに、中長期で安定した業績成長が見込まれることが挙げられる。

・2025年度の当期純利益は5,430億円予想（過去最高益）

・売上高も右肩上がりの安定成長

・格付機関から高い評価を獲得し、資金調達環境も良好

通信という安定領域に加え、 “配当の源泉”となる収益力が堅いという点は、インカムゲインを重視する投資家にとって大きな魅力だ。

6. ソフトバンクが目指す姿 ― 株主と一緒に未来をつくる

企業へ

今回の「かぶ × 株農園」イベントは単なる話題作りの企画ではない。ソフトバンクは、自社の成長を株主と“共に育てる”という姿勢を明確にしている。

・株主とのより丁寧な対話の必要性

・イベントによる“体験型IR”の強化

・中長期的な成長と株主還元の両立を目指す経営方針

同社は、個人株主と企業が交流する機会を今後も積極的に提供していく方針だ。株主にとっては、単に配当を受け取るだけでなく、企業の成長ストーリーを一緒に楽しめる“参加型の投資体験”が広がっていく。

7. 参加者として感じた、ソフトバンクの株の新しい魅力

イベントを通じて見えたのは、「ソフトバンクは、株主を大切にする企業である」という圧倒的な一貫性だ。

・体験を通じた株主との対話

・分かりやすく・楽しく学べる工夫

・SNSでの発信による継続的なコミュニケーション

・安定した業績と高い配当

・AI時代に向けた長期ビジョン

これらが“若年層にも人気の高い銘柄”としての地位を確立しているのだと実感できた。

“かぶ”が成長していく過程を追いながら、自分が保有する“株”の未来も一緒に育てていく。そんな新しい株主体験が、ここから始まっている。

まとめ

ソフトバンクは、配当や業績の安定感といった“数字の魅力”に加え、株主と企業の距離を縮める体験型IRという新しい価値を提供し始めている。投資家として企業を応援する楽しさを思い出させてくれる、そんなイベントだった。“かぶ”が育つように、ソフトバンクと株主の関係もこれからさらに深まっていくに違いない。《FA》