東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
鉱業が下落率トップ。そのほか鉄鋼、サービス業、建設業、情報・通信業なども下落。一方、輸送用機器が上昇率トップ。そのほか医薬品、空運業、ゴム製品、食料品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 輸送用機器 ／ 5,691.24 ／ 1.49
2. 医薬品 ／ 4,265.47 ／ 1.40
3. 空運業 ／ 262.13 ／ 1.02
4. ゴム製品 ／ 6,070.98 ／ 0.56
5. 食料品 ／ 2,711.77 ／ 0.40
6. 小売業 ／ 2,464.06 ／ 0.22
7. 繊維業 ／ 992.93 ／ 0.19
8. パルプ・紙 ／ 704.09 ／ 0.06
9. 保険業 ／ 3,373.28 ／ 0.01
10. 水産・農林業 ／ 843.59 ／ -0.11
11. 電力・ガス業 ／ 762.89 ／ -0.27
12. 陸運業 ／ 2,420.95 ／ -0.54
13. 機械 ／ 5,384.85 ／ -0.64
14. ガラス・土石製品 ／ 2,095.9 ／ -0.93
15. 証券業 ／ 934.47 ／ -1.15
16. その他製品 ／ 6,098.02 ／ -1.21
17. 海運業 ／ 1,879.64 ／ -1.27
18. 化学工業 ／ 2,910.6 ／ -1.32
19. 精密機器 ／ 14,105.77 ／ -1.44
20. 卸売業 ／ 6,305.34 ／ -1.69
21. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,813.24 ／ -1.77
22. その他金融業 ／ 1,439.87 ／ -1.96
23. 電気機器 ／ 6,788.65 ／ -2.38
24. 銀行業 ／ 650.78 ／ -2.41
25. 不動産業 ／ 3,119.02 ／ -2.50
26. 金属製品 ／ 1,742.54 ／ -2.71
27. 石油・石炭製品 ／ 3,039.02 ／ -3.76
28. 非鉄金属 ／ 4,945.75 ／ -3.76
29. 情報・通信業 ／ 7,080.22 ／ -3.88
30. 建設業 ／ 3,173.17 ／ -3.91
31. サービス業 ／ 2,837.31 ／ -4.64
32. 鉄鋼 ／ 839.21 ／ -5.66
33. 鉱業 ／ 1,072.58 ／ -11.82《CS》
