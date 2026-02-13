ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～robothom、WASHハウスなどがランクイン

2026年2月13日 15:41

印刷

記事提供元：フィスコ

*15:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～robothom、WASHハウスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月13日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6537＞ WASHハウス　　 1773100 　26518.68　 335.97% 0.1458%
＜1435＞ robothom　　17452700 　310831.32　 267.43% 0.0841%
＜3546＞ アレンザHD　　　　1081100 　128962.62　 266.98% 0.2054%
＜2120＞ LIFULL　　　　7204600 　159735.68　 252.65% 0.1966%
＜2986＞ LAHD　　　　　　821000 　845759.6　 252.36% -0.0413%
＜5592＞ くすり窓　　　　　　328700 　114877.48　 227.73% 0.0166%
＜2962＞ テクニスコ　　　　　3091400 　702458.58　 224.3% -0.1227%
＜2557＞ SMDAMトピ　　　201470 　96589.372　 217.76% -0.0068%
＜3918＞ PCIHD　　　　　254700 　43935.66　 213.88% -0.1656%
＜3992＞ ニーズウェル　　　　784300 　62364.06　 201.31% -0.0857%
＜7082＞ ジモティー　　　　　294400 　45647.1　 198.43% -0.0429%
＜4051＞ GMO－FG　　　　196300 　186888　 198.02% 0.0229%
＜6134＞ FUJI　　　　　　1905100 　1743397.54　 197.62% 0.1439%
＜7347＞ マーキュリアHD　　305800 　39744.64　 195.27% -0.0924%
＜146A＞ コロンビア　　　　　379500 　278119.4　 193.8% 0.1925%
＜330A＞ TalentX　　　397700 　49096.48　 191.45% -0.1693%
＜5105＞ TOYOTIRE　　3940800 　3126028.02　 187.71% -0.0516%
＜4933＞ Ine　　　　　　　576200 　120744.92　 186.09% -0.107%
＜7936＞ アシックス　　　　　15901600 　12147351.52　 185.86% 0.0777%
＜4377＞ ワンキャリア　　　　580400 　228067.92　 183.18% -0.113%
<8050> セイコーG　　　　　493600 　1082838　 181.82% 0.1083%
<4058> トヨクモ　　　　　　391200 　177762.06　 179.86% -0.1919%
<478A> フツパー　　　　　　1297300 　211213.82　 179.12% -0.2583%
<3997> トレードワクス　　　2865700 　327587.96　 179.05% 0.1684%
<5034> unerry　　　　160400 　67364.06　 176.46% -0.1549%
<1651> iF高配40　　　　226962 　150011.855　 175.47% -0.0063%
<300A> MIC　　　　　　　169900 　101672.5　 163.98% -0.0808%
<480A> リブコンサル　　　　172000 　45495.8　 162.7% -0.0878%
<3647> アスリナ　　　　　　12693200 　576500.2　 161.18% -0.0312%
<4418> JDSC　　　　　　874700 　185277.42　 158.97% -0.1742%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AK》

関連記事