*15:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～robothom、WASHハウスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月13日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6537＞ WASHハウス 1773100 26518.68 335.97% 0.1458%
＜1435＞ robothom 17452700 310831.32 267.43% 0.0841%
＜3546＞ アレンザHD 1081100 128962.62 266.98% 0.2054%
＜2120＞ LIFULL 7204600 159735.68 252.65% 0.1966%
＜2986＞ LAHD 821000 845759.6 252.36% -0.0413%
＜5592＞ くすり窓 328700 114877.48 227.73% 0.0166%
＜2962＞ テクニスコ 3091400 702458.58 224.3% -0.1227%
＜2557＞ SMDAMトピ 201470 96589.372 217.76% -0.0068%
＜3918＞ PCIHD 254700 43935.66 213.88% -0.1656%
＜3992＞ ニーズウェル 784300 62364.06 201.31% -0.0857%
＜7082＞ ジモティー 294400 45647.1 198.43% -0.0429%
＜4051＞ GMO－FG 196300 186888 198.02% 0.0229%
＜6134＞ FUJI 1905100 1743397.54 197.62% 0.1439%
＜7347＞ マーキュリアHD 305800 39744.64 195.27% -0.0924%
＜146A＞ コロンビア 379500 278119.4 193.8% 0.1925%
＜330A＞ TalentX 397700 49096.48 191.45% -0.1693%
＜5105＞ TOYOTIRE 3940800 3126028.02 187.71% -0.0516%
＜4933＞ Ine 576200 120744.92 186.09% -0.107%
＜7936＞ アシックス 15901600 12147351.52 185.86% 0.0777%
＜4377＞ ワンキャリア 580400 228067.92 183.18% -0.113%
<8050> セイコーG 493600 1082838 181.82% 0.1083%
<4058> トヨクモ 391200 177762.06 179.86% -0.1919%
<478A> フツパー 1297300 211213.82 179.12% -0.2583%
<3997> トレードワクス 2865700 327587.96 179.05% 0.1684%
<5034> unerry 160400 67364.06 176.46% -0.1549%
<1651> iF高配40 226962 150011.855 175.47% -0.0063%
<300A> MIC 169900 101672.5 163.98% -0.0808%
<480A> リブコンサル 172000 45495.8 162.7% -0.0878%
<3647> アスリナ 12693200 576500.2 161.18% -0.0312%
<4418> JDSC 874700 185277.42 158.97% -0.1742%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AK》
