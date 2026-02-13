*15:34JST いい生活---3Qは増収・黒字転換、通期予想の上方修正を発表

いい生活＜3796＞は12日、2026年3月期第3四半期（25年4月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比5.2%増の23.38億円、営業利益が1.04億円（前年同期は0.54億円の損失）、経常利益が1.10億円（同0.42億円の損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益が0.67億円（同0.36億円の損失）となった。

サブスクリプション売上は20.10億円（前年同期比6.2％増）と堅調に推移し、成長を牽引した。 顧客数は1,575法人（前年同月1,563法人）と着実な増加を維持するとともに、平均月額単価は約147,100円（前年同月比7.4%増）へと上昇した。既存顧客への追加サービス提供（クロスセル・アップセル）が順調に進展していることに加え、導入初期から利用規模の大きい高単価な新規顧客の獲得が継続していることによる。特に、解約率はマイナス0.06%と極めて低い水準（ネガティブ・チャーン）を達成しており、既存顧客の維持のみならず、顧客基盤内での収益拡大が加速する成長モデルを実現している。

ソリューション売上は3.28億円（前年同期比0.3％減）となった。SaaS導入支援プロジェクトとしてのデータモダナイゼーション等が着実に進捗している。

2026年3月期通期の連結業績予想については、同日、業績予想の上方修正を発表した。売上高が前期比5.7%増（前回予想比0.1%増）の32.00億円、営業利益が1.70億円（同59.3%増）、経常利益が1.76億円（同64.8%増）、親会社株主に帰属する当期純利益が1.13億円（同55.1%増）としている。《AK》