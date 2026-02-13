関連記事
いい生活 2026年3月期通期連結業績予想の修正(上方修正)
記事提供元：フィスコ
いい生活---2026年3月期通期連結業績予想の修正(上方修正)
いい生活＜3796＞は12日、2026年3月期(2025年4月1日-2026年3月31日)通期連結業績予想の修正を発表した。
2025年5月15日に公表した予想に対し、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の変動が30％以上となる見込みとなったことから上方修正した。
売上高は31.96億円から32.00億円へ修正し、営業利益は1.07億円から1.70億円へ、経常利益は1.06億円から1.76億円へ、親会社株主に帰属する当期純利益は0.72億円から1.13億円へ引き上げた。営業利益は59.3％増、経常利益は64.8％増、当期純利益は55.1％増となる見通しである。1株当たり当期純利益は10円57銭から16円40銭へ修正した。
売上高は概ね想定どおりに推移した一方、AIコーディングの本格導入や開発生産性を測定する新たなKPIの策定、開発投資配分の強化、データモダナイゼーション業務の標準化などにより生産性が向上し、人件費や求人関連費が低減したことが利益押し上げ要因となった。
なお、期末配当予想は1株当たり5円で変更はない。《AK》
