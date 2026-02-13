*15:30JST フェローテック---中国北京で新工場建設と新会社設立（特定子会社含む）

フェローテック＜6890＞は12日、中国北京市に約122億円を投じて新工場建設を実施するとともに、工場事業を運営する新会社3社を設立すると発表した。

半導体需要は生成AI投資や高性能半導体デバイス需要の増加を背景に拡大が見込まれ、中国国内市場も政府支援のもと急成長している。同社は欧米主要顧客の調達方針変更に対応し中国国外での生産能力確保を進める一方、中国国内需要への対応強化を図る。北京市は有力な半導体製造装置メーカーが集積する地域であり、現行拠点では十分にカバーできていなかった需要の取り込みを目的に新拠点を設置する。製品供給に加え、研究開発から工場運営支援までを一体的に提供し、顧客企業との密着度向上を目指す。

本設備投資の内訳は、部品洗浄事業が約68億円、金属受託加工が約36億円、セラミックスが約18億円である。工場面積は敷地面積約28,000平方メートル、建屋面積約27,500平方メートルである。操業開始は2027年6月を予定している。

具体的な事業内容は部品洗浄、金属受託加工、セラミックスであり、それぞれを運営する新会社を設立する。このうち部品洗浄および金属受託加工を行う子会社は特定子会社に該当する。部品洗浄の新会社については外部出資の受け入れを予定し、現在調整を進めている。《AK》