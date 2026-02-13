*15:14JST 飛島ホールディングス---3Q増収・2ケタ増益、建築事業が順調に推移

飛島ホールディングス＜256A＞12日、2026年3月期第3四半期（25年4月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比0.6%増の1,008.87億円、営業利益が同27.9%増の52.05億円、経常利益が同24.5%増の46.15億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同46.4%増の36.09億円となった。

建設事業（土木事業）については、完成工事高は前年同期比12.9%減の450.31億円、セグメント利益は同20.4%減の30.45億円となった。

建設事業（建築事業）については、完成工事高は同6.0%増の393.53億円、セグメント利益は同53.7%増の27.37億円となった。

グロース事業等については、売上高は同43.9%増の165.02億円、セグメント利益は同135.5%増の22.81億円となった。

2026年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比1.3%増の1,400.00億円、営業利益が同1.1%増の65.00億円、経常利益が同1.2%増の58.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同4.7%増の39.00億円とする期初計画を据え置いている。《NH》