*08:18JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識して米ドルは伸び悩む可能性

12日の米ドル・円は、東京市場では152円27銭から153円55銭まで反発。欧米市場では153円76銭まで買われた後、152円37銭まで反落し、152円74銭で取引終了。本日13日の米ドル・円は主に152円台で推移か。米長期金利の低下を意識して米ドル・円は伸び悩む可能性がある。

米ニューヨーク連銀が2月12日に発表した関税に関する報告書によると、輸入品に課した関税の大部分を米消費者と企業が負担していることが判明した。調査によると、昨年1月から8月にかけて、トランプ大統領の関税による打撃の94％を米国民が被ったようだ。11月時点では86％に低下しているが、引き続き多くの米国民が影響を受けている。なお、ニューヨーク連銀の調査結果は、議会予算局（CBO）が11日に発表した報告内容とおおむね一致しているようだ。CBOは「関税負担については、外国の輸出企業が5％を負担し、短期的には米国企業が利益率を引き下げて輸入価格の上昇分の30％を吸収し、残りの70％は値上げによって消費者に転嫁される」と指摘している。《CS》