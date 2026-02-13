関連記事
前日に動いた銘柄 part2 精工技研、アーキテクツSJ テラプローブなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 精工技研、アーキテクツSJ テラプローブなど
銘柄名<コード12日終値⇒前日比
IHI＜7013＞ 4150 -350
通期予想据え置きなどマイナス視。
フォスター電機＜6794＞ 2951 -269
第3四半期累計営業減益に。
タカミヤ＜2445＞ 444 -38
好決算発表だが出尽くし感優勢か。
シマノ＜7309＞ 17755 -1045
今期ガイダンスは市場予想を大きく下振れ。
日本電気＜6701＞ 4503 -332
自社株買い発表などで先週末は大幅高。
リクルートHD＜6098＞ 6805 -555
ゴールドマン・サックス証券では目標株価引き下げ。
武蔵精密工業＜7220＞ 2436 -131
決算マイナス視の動きが継続。
岩谷産業＜8088＞ 1873 -106
通期営業益予想は下方修正。
ハピネット＜7552＞ 2772 -155
業績上方修正だが出尽くし感に。
シグマクシス＜6088＞ 655 -40
11月安値水準が抵抗線として機能へ。
Sansan＜4443＞ 1200 -77
SaaS関連にはあらためて売り圧力。
JESHD＜6544＞ 1623 -97
決算サプライズ乏しく売り優勢に。
Link-U グループ＜4446＞ 1117 -81
サウジ・中東地域での実証事業開始受け10日は大幅高。
不二製油＜2607＞ 4034 -163
11日の決算受けて出尽くし感が先行。
SHIFT＜3697＞ 654.8 -39.3
内需グロースの一角が軟調推移に。
平安レイサービス＜2344＞ 1122 +150
株式併合に伴い1株1500円でスクイーズアウトへ。
テクニスコ＜2962＞ 888 +150
人工ダイヤ関連として関心が続く。
地盤ネットHD＜6072＞ 328 +80
運用会社Kaihouの株式取得を引き続き材料視。
テラプローブ＜6627＞ 9900 +1500
上半期の大幅増益見通しで。
ミナトHD＜6862＞ 1922 +400
通期業績予想を大幅に上方修正。
日本精密<7771> 925 +150
ババ抜きゲーム続く。
アミファ<7800> 1018 +150
第1四半期好決算がサプライズで。
ショーエイコーポ<9385> 788 +100
第3四半期大幅増益決算や増配を発表。
ファンドクリG<3266> 120 +30
特に何もなし。
シキノハイテック<6614> 1360 +300
三菱重工業との「渦電流探傷器」製品化を引き続き材料視。
日本電子材料<6855> 8130 +1100
業績上方修正や増配発表を引き続き材料視。
マイポックス<5381> 921 +150
人工ダイヤ関連として買いが優勢。
住石HD<1514> 962 +150
人工ダイヤ関連の一角として買われる。
津田駒<6217> 671 +100
フィジカルAI関連としての物色か。
クロスフォー<7810> 234 +40
人工ダイヤ関連が幅広く買われる。
精工技研<6834> 18940 +1910
決算期待の先回り買いか。
ツカダGHD<2418> 689 +84
今期好業績見通しや株主還元評価。
岡本工機<6125> 4430 -920
今期経常益は一転大幅減益に下方修正。
セレンディップ<7318> 1187 +57
第3四半期累計の営業利益が前年同期比3.3倍。
窪田製薬HD<4596> 305 +80
25年12月期業績見込みを発表。営業損益は8.77億円の赤字と
24年12月期の13.45億円の赤字から赤字幅縮小の見込み。
勤次郎<4013> 811 -199
営業利益が前期2.0倍に対し今期5.2％増予想と発表。
Syns<290A> 1252 -33
フランスの航空宇宙企業エアバスと提携。上値は重い。
アライドアーキ<6081> 347 -35
10日大幅高の反動安。
MTG<7806> 5030 +630
26年9月期業績予想を上方修正。
リンクバル<6046> 203 -7
第1四半期営業黒字と前年同期の赤字から黒字に転じ
株主優待制度の新設も発表し10日急騰。12日は売り先行。
アーキテクツSJ<6085> 1015 +150
10日まで2日連続ストップ高の買い人気が継続。
東京通信G<7359> 329 -16
25年12月期業績見込みを上方修正し10日買われる。12日は売り優勢。
Finatext<4419> 968 +149
第3四半期累計の営業利益62.7％増。《CS》
スポンサードリンク