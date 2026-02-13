*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 精工技研、アーキテクツSJ テラプローブなど

銘柄名<コード12日終値⇒前日比

IHI＜7013＞ 4150 -350

通期予想据え置きなどマイナス視。

フォスター電機＜6794＞ 2951 -269

第3四半期累計営業減益に。

タカミヤ＜2445＞ 444 -38

好決算発表だが出尽くし感優勢か。

シマノ＜7309＞ 17755 -1045

今期ガイダンスは市場予想を大きく下振れ。

日本電気＜6701＞ 4503 -332

自社株買い発表などで先週末は大幅高。

リクルートHD＜6098＞ 6805 -555

ゴールドマン・サックス証券では目標株価引き下げ。

武蔵精密工業＜7220＞ 2436 -131

決算マイナス視の動きが継続。

岩谷産業＜8088＞ 1873 -106

通期営業益予想は下方修正。

ハピネット＜7552＞ 2772 -155

業績上方修正だが出尽くし感に。

シグマクシス＜6088＞ 655 -40

11月安値水準が抵抗線として機能へ。

Sansan＜4443＞ 1200 -77

SaaS関連にはあらためて売り圧力。

JESHD＜6544＞ 1623 -97

決算サプライズ乏しく売り優勢に。

Link-U グループ＜4446＞ 1117 -81

サウジ・中東地域での実証事業開始受け10日は大幅高。

不二製油＜2607＞ 4034 -163

11日の決算受けて出尽くし感が先行。

SHIFT＜3697＞ 654.8 -39.3

内需グロースの一角が軟調推移に。

平安レイサービス＜2344＞ 1122 +150

株式併合に伴い1株1500円でスクイーズアウトへ。

テクニスコ＜2962＞ 888 +150

人工ダイヤ関連として関心が続く。

地盤ネットHD＜6072＞ 328 +80

運用会社Kaihouの株式取得を引き続き材料視。

テラプローブ＜6627＞ 9900 +1500

上半期の大幅増益見通しで。

ミナトHD＜6862＞ 1922 +400

通期業績予想を大幅に上方修正。

日本精密<7771> 925 +150

ババ抜きゲーム続く。

アミファ<7800> 1018 +150

第1四半期好決算がサプライズで。

ショーエイコーポ<9385> 788 +100

第3四半期大幅増益決算や増配を発表。

ファンドクリG<3266> 120 +30

特に何もなし。

シキノハイテック<6614> 1360 +300

三菱重工業との「渦電流探傷器」製品化を引き続き材料視。

日本電子材料<6855> 8130 +1100

業績上方修正や増配発表を引き続き材料視。

マイポックス<5381> 921 +150

人工ダイヤ関連として買いが優勢。

住石HD<1514> 962 +150

人工ダイヤ関連の一角として買われる。

津田駒<6217> 671 +100

フィジカルAI関連としての物色か。

クロスフォー<7810> 234 +40

人工ダイヤ関連が幅広く買われる。

精工技研<6834> 18940 +1910

決算期待の先回り買いか。

ツカダGHD<2418> 689 +84

今期好業績見通しや株主還元評価。

岡本工機<6125> 4430 -920

今期経常益は一転大幅減益に下方修正。

セレンディップ<7318> 1187 +57

第3四半期累計の営業利益が前年同期比3.3倍。

窪田製薬HD<4596> 305 +80

25年12月期業績見込みを発表。営業損益は8.77億円の赤字と

24年12月期の13.45億円の赤字から赤字幅縮小の見込み。

勤次郎<4013> 811 -199

営業利益が前期2.0倍に対し今期5.2％増予想と発表。

Syns<290A> 1252 -33

フランスの航空宇宙企業エアバスと提携。上値は重い。

アライドアーキ<6081> 347 -35

10日大幅高の反動安。

MTG<7806> 5030 +630

26年9月期業績予想を上方修正。

リンクバル<6046> 203 -7

第1四半期営業黒字と前年同期の赤字から黒字に転じ

株主優待制度の新設も発表し10日急騰。12日は売り先行。

アーキテクツSJ<6085> 1015 +150

10日まで2日連続ストップ高の買い人気が継続。

東京通信G<7359> 329 -16

25年12月期業績見込みを上方修正し10日買われる。12日は売り優勢。

Finatext<4419> 968 +149

第3四半期累計の営業利益62.7％増。《CS》