国立大病院77%が導入、国策「医療DX」で成長加速の電子カルテ株

【基本情報】株価:926円(2026年2月10日終値)/配当利回り:2.38%





国内の注目銘柄を紹介する連載「ログミーFinanceの#銘柄発掘」。ビジネスモデルやファンダメンタルズの分析を通じて、中長期で保有できる優良銘柄の見極め方が身につく実践的シリーズです。今回は、ファインデックスを取り上げます。

医療DXを軸に収益を積み上げる事業構造

ファインデックス(3649)は、主に大規模病院向けに電子カルテを提供するほか、一般企業向けの文書管理システムなども手掛けています。画像ファイリングや文書作成といった電子カルテの周辺領域にも進出し、医療DX領域全般で収益を積み上げるビジネスモデルを構築しています。

2024年12月期の売上構成比は、医療ビジネスが約94.1パーセント、公共ビジネスが約5.0パーセント、ヘルステックが約1.0パーセントです。

国立大学病院77.3%導入の実績と導入先の厚み

同社の強みは、医療DX領域での取り扱い製品の幅広さと導入先の厚みにあります。医療機関の業務フローに組み込まれると、保守や更新、追加提案の機会が生じやすく、導入先の積み上げが収益機会に結びつきやすい構造です。

すでに国立大学病院の77.3パーセントが同社製品を導入しているほか、画像ファイリングシステム「Claio」は1,719件、小規模医療機関向け電子カルテ「REMORA」は975件、文書作成システム「DocuMaker」は755件の導入実績があります(2026年1月1日時点)。

全国医療情報プラットフォームが長期追い風に

同社にとって長期的な追い風となり得るのが、国策として進む「全国医療情報プラットフォーム」構築です。全国の医療機関や薬局などで医療情報を共有する公的な仕組みで、その一要素である「電子カルテ情報共有サービス」は、2025年2月からモデル事業を順次開始しています。

また、令和6年度診療報酬改定で新設された「医療DX推進体制整備加算」は、電子カルテ導入に加え、情報を他の医療機関に渡す手段の確保が要件となりました。これら一連の施策により、ファインデックスが手掛けるシステムや連携サービスの出番が増える構図が想定されます。

連携サービスが成長ドライバーに

一例として、同社の医療機関連携サービス「PiCls Connect」は、紹介状や検査画像などをオンラインで共有し、電子カルテ情報共有サービスとも連携して全国医療情報プラットフォームの構築を支援します。国の標準的な連携サービスの周辺で発生する手間や摩擦を減らす製品が、同社の成長ドライバーとなりそうです。

配当予想を22円へ修正、株主還元も注目

2026年1月28日には、2025年12月期の1株当たり年間配当予想を22円へ修正(前回予想17円)すると発表しました。2025年12月期の決算発表は、2026年2月12日を予定しています。

執筆者プロフィール

執筆:西田哲郎

ライター・コンテンツディレクター。投資歴15年。大きな損失を出したことをきっかけにイナゴを卒業、ビジネスモデルとファンダメンタルズ重視の手法に切り替える。業界紙やスタートアップを経てフリーで投資情報メディアやM&A情報サイトの立ち上げに関わり、現在は主に週刊誌で投資や経済関連の記事を執筆。





※記事内容、企業情報は2026年2月9日時点の情報です。



※当記事内容に関連して投資等に関する決定を行う場合は、ご自身の判断で行うものとし、当該判断について当社は一切の責任を負わないものとします。