*17:47JST ミガロホールディングス---記念株主優待の内容をデジタルギフトで決定

ミガロホールディングス＜5535＞は9日、記念株主優待の内容を決定し、デジタルプラス＜3691＞が提供する「デジタルギフト」形式で贈呈すると発表した。これは、2025年12月15日に開示された株主優待実施の発表を受けたもので、株主の利便性向上を目的に交換先を選択可能な形式が採用された。

対象となるのは、基準日時点で500株以上を保有する株主で、優待内容は10,000円分のデジタルギフトとなる。交換先には、Amazonギフトカード、楽天ポイント、QUOカードPay、Apple Gift Card、ビットコイン、WAON POINTなど幅広い商品・サービス・暗号資産が含まれており、今後変更の可能性もあるとしている。

贈呈時期は2026年6月下旬開催予定の定時株主総会終了後で、株式関係書類とともに郵送される「株主優待のご案内」にて案内される。受け取り方法はWEB上での選択制となり、選択期間を過ぎた場合は手続きが無効となる点にも注意が必要である。

なお、本優待は2026年3月期の業績達成度に応じて企画されたもので、今回限りの実施としている。デジタルギフトの利用が困難な株主に対しては、案内に記載された窓口への連絡を求めている。《AK》