*17:15JST 東京為替：ドル・円は切り返し、午後は一時153円半ば

12日の東京市場でドル・円は切り返し。衆院選後の円売り抑制でポジションの巻き戻しによる円買いが先行し、午後には一時152円27銭まで値を下げた。その後は米10年債利回りの上昇でドルに買戻しが入ると午前の高値を上抜け、153円55銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・円は182円13銭から180円85銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1884ドルから1.1852ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値57,864.74円、高値58,015.08円、安値57,554.49円、終値57,639.84円(前日比10.70円安)

・17時時点：ドル・円152円80-90銭、ユ-ロ・円181円50-60銭

【要人発言】

・三村財務官

「為替、引き続き高い緊張感を持って注視している」

「米国当局とも緊密に連絡をとっている」

【経済指標】

・日・1月国内企業物価指数：前年比+2.3％（予想：+2.3％、12月：+2.4％）

・英・10-12月期国内総生産速報値：前年比+1.0％（予想：+1.2％、前期：+1.3％→+1.2％）

・英・12月鉱工業生産：前月比-0.9％（予想：.0.0％、11月：+1.1％→+1.3％）

・英・12月商品貿易収支：-227.24億ポンド（11月：-237.11億ポンド→-235.82億ポンド）《TY》