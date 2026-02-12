関連記事
東証グロ－ス指数は3日続伸、売り吸収し下値の堅い展開
*16:58JST 東証グロ－ス指数は3日続伸、売り吸収し下値の堅い展開
東証グロース市場指数 965.42 ＋5.28／出来高 2億7273万株／売買代金 1559億円東証グロース市場250指数 735.65 ＋2.56／出来高 1億8565万株／売買代金 1341億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって3日続伸。値上がり銘柄数は271、値下がり銘柄数は302、変わらずは27。
東京市場が休場前の10日の米国株式市場で、ダウ平均は小幅に続伸。低調な小売売上高を受け利下げ期待と景気減速懸念が交錯した。昨日11日のダウ平均は小幅下落。雇用統計が予想外に強い結果となり早期の追加利下げ期待が後退した。ソフトウエア関連も再び売られた。
今日のグロ－ス市場は売りを吸収し下値の堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.23％安となった。朝方、外為市場で1ドル＝153円30銭台と、10日15時30分頃と比べ2円ほど円高・ドル安に振れたことから、今日の東京市場では東証プライムの主力輸出株が手掛けにくく、内需株比率が高い新興市場に投資資金が向かいやすかった。また、日経平均が連日最高値を更新する東証プライムに比べ、新興市場の出遅れ感が顕著になっており、出遅れ修正狙いの買いも見られた。さらに、政策推進への期待感が高まっていることや、新興市場銘柄の4-12月期決算発表が佳境となっていることから好決算・好業績銘柄への物色意欲が高まっており、株価下支え要因となった。一方、東証グロース市場指数は10日までの続伸で3.2％上昇しており、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかったが、今日の新興市場はこれらの売りを吸収し、東証グロース市場指数は概ねプラス圏で推移した。
個別では、第3四半期累計の営業利益は62.7％増となったFinatext＜4419＞、26年9月期業績予想を上方修正したMTG＜7806＞、25年12月期営業損益が8.77億円の赤字と24年12月期の13.45億円の赤字から赤字幅縮小の見込みと発表した窪田製薬HD＜4596＞、26年3月期業績と配当予想を上方修正したエクストリーム＜6033＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTGが上昇。値上がり率上位には、イーディーピー＜7794＞、アーキテクツSJ＜6085＞などが顔を出した。
一方、営業利益が前期2.0倍に対し今期5.2％増予想と発表した勤次郎＜4013＞、営業利益が前期61.4％増に対し今期9.9％増予想と発表したロボペイ＜4374＞、第1四半期営業黒字と前年同期の赤字から黒字に転じ株主優待制度の新設も発表し一昨日急騰した反動安となったリンクバル＜6046＞、25年12月期業績見込みを上方修正し一昨日買われた反動安となった東京通信G＜7359＞が下げた。時価総額上位銘柄では、Syns＜290A＞やBUYSELL＜7685＞が下落。値下がり率上位には、オープンワーク＜5139＞、ispace＜9348＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4596|窪田製薬ＨＤ | 305| 80| 35.56|
2| 7794|イーディーピー | 1691| 300| 21.57|
3| 4419|Ｆｉｎａｔｅｘｔ | 968| 149| 18.19|
4| 6085|アキテクツＳＪ | 1015| 150| 17.34|
5| 5028|セカンドサイト | 450| 59| 15.09|
6| 6166|中村超硬 | 769| 100| 14.95|
7| 6696|トラースＯＰ | 393| 51| 14.91|
8| 4437|ＧＤＨ | 775| 100| 14.81|
9| 7806|ＭＴＧ | 5030| 630| 14.32|
10| 6521|オキサイド | 2955| 356| 13.70|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4013|勤次郎 | 811| -199| -19.70|
2| 5139|オープンワーク | 1010| -188| -15.69|
3| 9348|ｉｓｐａｃｅ | 572| -77| -11.86|
4| 6180|ＧＭＯメディア | 4890| -640| -11.57|
5| 3695|ＧＭＯプロダクト | 1840| -210| -10.24|
6| 6081|アライドアーキ | 347| -35| -9.16|
7| 410A|ＧＭＯコマース | 1178| -116| -8.96|
8| 7361|ＨＣＨ | 1253| -122| -8.87|
9| 9554|ＡＶｉＣ | 1589| -129| -7.51|
10| 198A|ポストプライム | 226| -18| -7.38|《SK》
スポンサードリンク