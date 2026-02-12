*15:48JST ビーロット---B-Den（不動産クラウドファンディング）の株主様優待企画

ビーロット＜3452＞は10日、不動産クラウドファンディング「B-Den」の第32号ファンドにおいて、株主優待企画を実施すると発表した。

2025年12月31日時点の株主名簿に記載または記録された100株（1単元）以上を保有する株主を対象とし、貸株サービスを利用している場合は対象外となる。

対象ファンドはB-Den第32号「福岡市中央区大名・ビーロット大名ビル」で、募集総額は2.00億円、劣後出資金は0.20億円、出資金に対する劣後割合は9.1％。予定利回りは年率5.0％（税引前）であり、予定募集期間は2026年4月6日から4月10日まで、予定運用期間は2026年4月21日から7月24日までの約3か月とされている。

対象不動産であるビーロット大名ビルは、地下鉄空港線により空港から直通でアクセス可能な福岡市中央区大名エリアに位置し、大規模な再開発が進行中の天神エリアにも隣接している。近年のトレンドを取り入れた外観デザインや、入居者目線で設計された共有スペースなどの工夫が施されており、2026年2月10日現在、満室稼働中となっている。《AK》