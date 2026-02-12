*15:46JST ミアヘルサホールディングス---3Qは増収・経常利益まで2ケタ増益、通期予想の上方修正を発表

ミアヘルサホールディングス＜7129＞は10日、2026年3月期第3四半期（25年4月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比4.0%増の184.07億円、営業利益が同12.9%増の4.66億円、経常利益が同15.4%増の4.69億円、親会社株主に帰属する四半期純損失が0.38億円（前年同期は2.11億円の利益）となった。

医薬事業の売上高は前年同期比3.2%増の73.99億円、セグメント利益は同15.6%減の3.36億円となった。当第3四半期連結会計期間末における調剤薬局店舗数は、45店舗（前年度末比+2店舗）となった。

子育て支援事業の売上高は同6.0%増の75.66億円、セグメント利益は同12.8%増の8.18億円となった。当第3四半期連結会計期間末における運営事業所数は、79事業所（前年度末比+2事業所）となった。

介護事業の売上高は同0.5%減の26.67億円、セグメント利益は0.65億円（前年同期比547.2%贈）となった。当第3四半期連結会計期間末における介護事業所数・施設数は、62事業所（前年度末比-1事業所）となった。

その他（食品事業）の売上高は同8.8%増の7.74億円、セグメント利益は同73.9%贈の0.30億円となった。

2026年3月期通期の連結業績予想については、同日、業績予想の上方修正を発表した。売上高が前期比3.2%増（前回予想比3.2%増）の246.00億円、営業利益が同0.2%減（同36.2%増）の6.40億円、経常利益が同2.3%減（同43.2%増）の6.30億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同16.6%減（前回予想と変わらず）の2.50億円としている。《AK》