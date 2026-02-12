関連記事
東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、電力・ガス業、卸売業、水産・農林業なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほかその他製品、空運業、ゴム製品、輸送用機器なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 1,216.36 ／ 5.04
2. 非鉄金属 ／ 5,139.14 ／ 3.70
3. 電力・ガス業 ／ 764.92 ／ 3.29
4. 卸売業 ／ 6,413.92 ／ 2.71
5. 水産・農林業 ／ 844.56 ／ 2.61
6. 化学工業 ／ 2,949.39 ／ 2.55
7. 不動産業 ／ 3,198.88 ／ 2.15
8. ガラス・土石製品 ／ 2,115.64 ／ 1.96
9. その他金融業 ／ 1,468.71 ／ 1.89
10. パルプ・紙 ／ 703.65 ／ 1.77
11. 海運業 ／ 1,903.8 ／ 1.73
12. 銀行業 ／ 666.88 ／ 1.60
13. 鉄鋼 ／ 889.54 ／ 1.56
14. 小売業 ／ 2,458.71 ／ 1.28
15. 石油・石炭製品 ／ 3,157.81 ／ 1.16
16. 建設業 ／ 3,302.28 ／ 0.96
17. 精密機器 ／ 14,311.3 ／ 0.73
18. 食料品 ／ 2,701.03 ／ 0.69
19. 機械 ／ 5,419.65 ／ 0.58
20. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,899.75 ／ 0.51
21. 情報・通信業 ／ 7,366.2 ／ 0.20
22. 陸運業 ／ 2,434.08 ／ 0.10
23. 保険業 ／ 3,372.86 ／ 0.08
24. 証券業 ／ 945.37 ／ -0.10
25. 金属製品 ／ 1,791.02 ／ -0.12
26. 医薬品 ／ 4,206.5 ／ -0.17
27. 繊維業 ／ 991. ／ -0.27
28. 電気機器 ／ 6,954.46 ／ -0.44
29. 輸送用機器 ／ 5,607.52 ／ -0.58
30. ゴム製品 ／ 6,036.94 ／ -0.61
31. 空運業 ／ 259.49 ／ -0.66
32. その他製品 ／ 6,172.62 ／ -1.27
33. サービス業 ／ 2,975.52 ／ -2.83《CS》
