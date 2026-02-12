*15:19JST タナベコンサルティンググループ---3Qも2ケタ増収増益、全ての経営コンサルティング領域が増収を達成





タナベコンサルティンググループ＜9644＞は10日、2026年3月期第3四半期（25年4月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比11.0%増の123.63億円、営業利益が同17.8%増の16.15億円、経常利益が同12.4%増の16.41億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同4.1%増の9.25億円となった。

ストラテジー&ドメイン領域の売上高は23.30億円（対前年同四半期増減額+2.21億円、対前年同四半期増減率+10.5％）となった。成長に向けたコンサルティングニーズが高く、「長期ビジョン・中期経営計画の策定・推進」「ビジネスモデルの変革」「新規事業開発（産学連携を含む）」「グローバル戦略の策定／海外進出」「アライアンス戦略」等のテーマが好調であり、「100億企業創出加速に関する調査」「地域企業の成長加速手段としての戦略的グループ化促進要因分析」等の行政/公共案件も増加した。

デジタル・DX領域の売上高は26.47億円（対前年同四半期増減額+2.53億円、対前年同四半期増減率+10.6％）となった。生産性向上やデータ利活用による新たな価値創造へのコンサルティングニーズが高く、「IT化構想・DXビジョンの策定」から「ERPシステムの導入・実装」、「DX戦略アドバイザリー」「AI実装」「BPO・業務改善」「ブランディングDX（Webサイト・SNS）」「DX認定の取得」等のテーマが好調であった。

HR領域の売上高は26.13億円（対前年同四半期増減額+5.93億円、対前年同四半期増減率+29.4％）となった。経営戦略・事業ポートフォリオの見直しに伴う人材基盤の拡充や人材ポートフォリオの再構築、人的資本経営へのコンサルティングニーズが高く、「人事処遇制度の再構築」「企業内大学（アカデミー）設立」「人材育成（リスキリング含む）」「ジュニアボード（次世代経営チームの育成）」「女性活躍/DE&Iの推進」「EAP（従業員支援プログラム）」等のテーマが好調であった。

ファイナンス・M&A領域の売上高は18.23億円（対前年同四半期増減額+1.75億円、対前年同四半期増減率+10.7％）となった。企業価値向上や第三者承継も見据えた事業承継のコンサルティングニーズが高く、「企業価値ビジョン」「資本政策」「ホールディングス化・グループ経営」「海外M&Aを含むM&A一貫コンサルティング（戦略策定からFA、デューデリジェンス、PMIまでを一貫支援）」「事業承継」「IPO支援」等のテーマが好調であった。

ブランド&PR領域の売上高は23.18億円（対前年同四半期増減額+0.40億円、対前年同四半期増減率+1.8％）となった。パーパスやブランドの構築、グループブランディング等のコンサルティングニーズが高く、「ブランドビジョンの策定」「広報機能の立ち上げ（研修含む）」「メディアPR（Global PR Wire（海外向けプレスリリース配信サービス）や記者会見等）」「大阪・関西万博関連」「インナーブランディング」等のコンサルティングテーマが好調であった。

その他領域の売上高は6.29億円（対前年同四半期増減額-0.62億円、対前年同四半期増減率-9.0％）となった。

中期経営計画の最終年度となる2026年3月期通期については、売上高が前期比10.0%増の160.00億円、営業利益が同20.0%増の18.00億円、経常利益が同13.3%増の18.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同5.2%増の10.70億円とする5月26日に修正した連結業績予想を据え置いている。《AK》