ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～松井建、MTGなどがランクイン

2026年2月12日 14:56

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:56JST 出来高変化率ランキング（14時台）～松井建、MTGなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月12日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2562＞ 上場ダウH　　　　 432130 　26286.577　 365.74% 0.0019%
＜179A＞ GX超米H　　　　　1021670 　9783.817　 351.92% 0.0041%
＜1810＞ 松井建　　　　　　　828400 　102056.02　 286.34% 0.1073%
＜3810＞ サイバーSHD　　　2849000 　73987.38　 280.06% -0.0398%
＜6696＞ トラースOP　　　　909600 　46449.96　 264.73% 0.1432%
＜7989＞ ブラインド　　　　　385200 　98950.58　 255.36% 0.0274%
＜7826＞ フルヤ金属　　　　　2162100 　1513578.1　 241.25% 0.214%
＜1952＞ 日空調　　　　　　　1181000 　577174.6　 230.93% 0.0535%
＜1921＞ 巴コーポ　　　　　　255300 　65219.72　 229.52% 0.0158%
＜7172＞ JIA　　　　　　　3394300 　859362.28　 228.76% -0.1655%
＜7806＞ MTG　　　　　　　851800 　530023.4　 225.71% 0.1306%
＜6855＞ 電子材料　　　　　　1560500 　1712598.5　 224.97% 0.1706%
＜5943＞ ノーリツ　　　　　　472200 　191708.6　 210.77% 0.1813%
＜7864＞ フジシール　　　　　781700 　379814　 202.38% -0.0745%
＜6440＞ JUKI　　　　　　1534300 　162891.04　 201.6% 0.1724%
＜5110＞ 住友ゴム　　　　　　7397000 　3413581.9　 200.47% -0.0731%
＜3288＞ オープンハウス　　　1004500 　1918162.76　 199.58% 0.154%
＜7318＞ セレンディプ　　　　1515100 　290730.92　 198.42% 0.0327%
＜4531＞ 有機薬　　　　　　　2844000 　221976.34　 193.05% -0.0124%
＜9067＞ 丸運　　　　　　　　330600 　51396.78　 192.21% 0.001%
<4182> 三菱ガス　　　　　　4947400 　3829183.92　 179.84% 0.2044%
<9075> 福山運　　　　　　　364000 　347561.5　 177.4% 0.123%
<2170> LINK＆M　　　　1603400 　165101.8　 174.99% 0.0533%
<3667> enish　　　　　3418600 　44376.06　 174.7% 0.0476%
<4221> 大倉工　　　　　　　300600 　298042　 174.6% 0.0099%
<6840> AKIBA　　　　　1365500 　159019.74　 170.77% 0.1277%
<6125> 岡本工　　　　　　　256300 　229163.6　 170.38% -0.1738%
<9337> トリドリ　　　　　　73100 　61643　 164.71% -0.0541%
<6118> アイダ　　　　　　　637200 　160968.14　 164.68% -0.024%
<3103> ユニチカ　　　　　　39780900 　19894435.54　 162.1% 0.2798%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事