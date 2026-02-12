*14:56JST 出来高変化率ランキング（14時台）～松井建、MTGなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [2月12日 14:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2562＞ 上場ダウH 432130 26286.577 365.74% 0.0019%

＜179A＞ GX超米H 1021670 9783.817 351.92% 0.0041%

＜1810＞ 松井建 828400 102056.02 286.34% 0.1073%

＜3810＞ サイバーSHD 2849000 73987.38 280.06% -0.0398%

＜6696＞ トラースOP 909600 46449.96 264.73% 0.1432%

＜7989＞ ブラインド 385200 98950.58 255.36% 0.0274%

＜7826＞ フルヤ金属 2162100 1513578.1 241.25% 0.214%

＜1952＞ 日空調 1181000 577174.6 230.93% 0.0535%

＜1921＞ 巴コーポ 255300 65219.72 229.52% 0.0158%

＜7172＞ JIA 3394300 859362.28 228.76% -0.1655%

＜7806＞ MTG 851800 530023.4 225.71% 0.1306%

＜6855＞ 電子材料 1560500 1712598.5 224.97% 0.1706%

＜5943＞ ノーリツ 472200 191708.6 210.77% 0.1813%

＜7864＞ フジシール 781700 379814 202.38% -0.0745%

＜6440＞ JUKI 1534300 162891.04 201.6% 0.1724%

＜5110＞ 住友ゴム 7397000 3413581.9 200.47% -0.0731%

＜3288＞ オープンハウス 1004500 1918162.76 199.58% 0.154%

＜7318＞ セレンディプ 1515100 290730.92 198.42% 0.0327%

＜4531＞ 有機薬 2844000 221976.34 193.05% -0.0124%

＜9067＞ 丸運 330600 51396.78 192.21% 0.001%

<4182> 三菱ガス 4947400 3829183.92 179.84% 0.2044%

<9075> 福山運 364000 347561.5 177.4% 0.123%

<2170> LINK＆M 1603400 165101.8 174.99% 0.0533%

<3667> enish 3418600 44376.06 174.7% 0.0476%

<4221> 大倉工 300600 298042 174.6% 0.0099%

<6840> AKIBA 1365500 159019.74 170.77% 0.1277%

<6125> 岡本工 256300 229163.6 170.38% -0.1738%

<9337> トリドリ 73100 61643 164.71% -0.0541%

<6118> アイダ 637200 160968.14 164.68% -0.024%

<3103> ユニチカ 39780900 19894435.54 162.1% 0.2798%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》