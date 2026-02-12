関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～三菱ガス、岡本工などがランクイン
*14:25JST 出来高変化率ランキング（13時台）～三菱ガス、岡本工などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月12日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2562＞ 上場ダウH 307765 26286.577 353.17% 0.0014%
＜179A＞ GX超米H 1021670 9783.817 351.92% 0.0041%
＜3810＞ サイバーSHD 2728700 73987.38 276.22% -0.0332%
＜6696＞ トラースOP 895500 46449.96 263.19% 0.1461%
＜7989＞ ブラインド 355700 98950.58 247.04% 0.027%
＜7826＞ フルヤ金属 1892700 1513578.1 225.33% 0.1596%
＜1921＞ 巴コーポ 244100 65219.72 224.43% 0.0084%
＜7172＞ JIA 3081300 859362.28 217.68% -0.1655%
＜6855＞ 電子材料 1438400 1712598.5 215.52% 0.1593%
＜7806＞ MTG 769600 530023.4 213.91% 0.1329%
＜5943＞ ノーリツ 412000 191708.6 194.35% 0.1846%
＜7318＞ セレンディプ 1402900 290730.92 189.42% 0.0424%
＜4531＞ 有機薬 2719700 221976.34 187.86% -0.0144%
＜4182＞ 三菱ガス 4947400 3829183.92 179.84% 0.2044%
＜3667＞ enish 3274100 44376.06 169.32% 0.0317%
＜7864＞ フジシール 586800 379814 168.24% -0.0968%
＜3288＞ オープンハウス 772400 1918162.76 166.29% 0.1393%
＜6125＞ 岡本工 243100 229163.6 163.83% -0.1775%
＜6840＞ AKIBA 1284900 159019.74 163.30% 0.1332%
＜6217＞ 津田駒 687100 88663.6 162.08% 0.1751%
<4221> 大倉工 268900 298042 160.88% 0.0079%
<6118> アイダ 600900 160968.14 157.39% -0.0225%
<9075> 福山運 307700 347561.5 156.11% 0.0998%
<3529> アツギ 202100 64117.16 147.42% 0.0082%
<2170> LINK＆M 1286500 165101.8 147.01% 0.0628%
<5352> 黒崎播磨 497500 763794.5 146.15% 0%
<1952> 日空調 587700 577174.6 143.96% 0.0382%
<3103> ユニチカ 33435500 19894435.54 139.25% 0.25%
<9337> トリドリ 59300 61643 139.24% -0.051%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク