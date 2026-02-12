ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～三菱ガス、岡本工などがランクイン

2026年2月12日 14:25

出来高変化率ランキング（13時台）～三菱ガス、岡本工などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[2月12日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2562＞ 上場ダウH　　　　 　307765 　26286.577　 353.17% 0.0014%
＜179A＞ GX超米H　　　　 　1021670 　9783.817　 351.92% 0.0041%
＜3810＞ サイバーSHD　　 　2728700 　73987.38　 276.22% -0.0332%
＜6696＞ トラースOP　　　 　895500 　46449.96　 263.19% 0.1461%
＜7989＞ ブラインド　　　　 　355700 　98950.58　 247.04% 0.027%
＜7826＞ フルヤ金属　　　　 　1892700 　1513578.1　 225.33% 0.1596%
＜1921＞ 巴コーポ　　　　　 　244100 　65219.72　 224.43% 0.0084%
＜7172＞ JIA　　　　　　 　3081300 　859362.28　 217.68% -0.1655%
＜6855＞ 電子材料　　　　　 　1438400 　1712598.5　 215.52% 0.1593%
＜7806＞ MTG　　　　　　 　769600 　530023.4　 213.91% 0.1329%
＜5943＞ ノーリツ　　　　　 　412000 　191708.6　 194.35% 0.1846%
＜7318＞ セレンディプ　　　 　1402900 　290730.92　 189.42% 0.0424%
＜4531＞ 有機薬　　　　　　 　2719700 　221976.34　 187.86% -0.0144%
＜4182＞ 三菱ガス　　　　　 　4947400 　3829183.92　 179.84% 0.2044%
＜3667＞ enish　　　　 　3274100 　44376.06　 169.32% 0.0317%
＜7864＞ フジシール　　　　 　586800 　379814　 168.24% -0.0968%
＜3288＞ オープンハウス　　 　772400 　1918162.76　 166.29% 0.1393%
＜6125＞ 岡本工　　　　　　 　243100 　229163.6　 163.83% -0.1775%
＜6840＞ AKIBA　　　　 　1284900 　159019.74　 163.30% 0.1332%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　 　687100 　88663.6　 162.08% 0.1751%
<4221> 大倉工　　　　　　 　268900 　298042　 160.88% 0.0079%
<6118> アイダ　　　　　　 　600900 　160968.14　 157.39% -0.0225%
<9075> 福山運　　　　　　 　307700 　347561.5　 156.11% 0.0998%
<3529> アツギ　　　　　　 　202100 　64117.16　 147.42% 0.0082%
<2170> LINK＆M　　　 　1286500 　165101.8　 147.01% 0.0628%
<5352> 黒崎播磨　　　　　 　497500 　763794.5　 146.15% 0%
<1952> 日空調　　　　　　 　587700 　577174.6　 143.96% 0.0382%
<3103> ユニチカ　　　　　 　33435500 　19894435.54　 139.25% 0.25%
<9337> トリドリ　　　　　 　59300 　61643　 139.24% -0.051%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

