*14:22JST 日経平均VIは低下、株価落ち着いた動きで過熱感が緩和

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時20分現在、前日比-1.56（低下率4.36％）の34.21と低下している。なお、今日ここまでの高値は35.57、安値は34.32。

今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。日経225先物は一昨日までの3日続伸で3610円上昇していることから短期的な過熱感が意識される中、外為市場で円高・ドル安方向への動きとなっていることもあり、取引開始後は日経225先物は伸び悩み、落ち着いた値動きとなっている。こうした展開を受け、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和し、日経VIは一昨日の水準を下回って推移している。



【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。《SK》