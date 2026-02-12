【16期連続増配見込み】再エネ拡大と電力DXが追い風のシステムインテグレーター株

【基本情報】株価:1,752円(2026年2月10日終値)/配当利回り:2.63%





国内の注目銘柄を紹介する連載「ログミーFinanceの#銘柄発掘」。ビジネスモデルやファンダメンタルズの分析を通じて、中長期で保有できる優良銘柄の見極め方が身につく実践的シリーズです。今回は、アドソル日進を取り上げます。

電力・交通など社会インフラ向けシステム開発が主力

アドソル日進(3837)は、社会インフラや企業向けのシステムを開発し、導入後の保守運用まで担う独立系のSIer(システムインテグレーター)です。電力、交通、防災、決済・カードなど、安定的な運用が求められる領域が主戦場となっています。長期運用を前提とする領域では、改修や運用改善が継続的に発生しやすく、案件が積み上がりやすい点が特徴です。

2025年3月期の連結売上高構成比は社会インフラ事業62.9パーセント、先進インダストリー事業37.1パーセントです。分野別ではエネルギー(電力・ガス)が48.2パーセントで最大となり、サービス(決済・カード)19.9パーセント、製造9.8パーセント、エンタープライズ7.3パーセント、公共6.5パーセント、交通・運輸5.4パーセント、通信・ネットワーク2.8パーセントと続きます。

電力領域のDX・モダナイゼーション案件が好調

社会インフラ事業は足元で電力領域のDX・モダナイゼーション案件が継続しており、次世代スマートメーター、送配電設備、再エネ関連の各システムが好調となっています。交通・運輸や公共でも案件が伸びている局面です。先進インダストリー事業では、カード会社向けのデータマネジメント案件や決済代行向けのデータ分析基盤、決済システム再構築などが業績をけん引する見込みです。

再エネ拡大と電力DXが長期的な成長ドライバー

長期投資に当たっての注目ポイントは、再生可能エネルギーの拡大と、それを支える電力DXの進展です。資源エネルギー庁の需給見通しでは、2030年度の電源構成に占める再生可能エネルギーの割合は38パーセント程度に拡大する見込みです。再エネ比率が高まるほど需給調整や系統運用が複雑化しやすく、計測データの活用や運用の自動化などでシステム更新需要が増える可能性があります。データ活用、運用設計などの上流工程の比重が高まれば、単価や収益性の改善要因にもなり得ます。

一方で、顧客の投資計画や検収時期の変動で四半期の振れが出やすい点は注意が必要です。受注残高は2026年3月期第3四半期末で29億900万円と前年同期比で減少しており、先行指標として推移を見守りたいところです。

16期連続増配見込み、配当性向50%以上で安定配当

なお、2026年3月期の年間配当予想は1株当たり46円(創立50周年の記念配当5円を含む)となっており、16期連続で増配の見込みです。配当性向50パーセント以上、DOE6パーセント以上の配当方針からも、安定した配当を期待できる長期投資向きの銘柄と言えそうです。

執筆者プロフィール

執筆:西田哲郎

ライター・コンテンツディレクター。投資歴15年。『神の手』の某社で大きな損失を出したことをきっかけにイナゴを卒業、ビジネスモデルとファンダメンタルズ重視の手法に切り替える。業界紙やスタートアップを経てフリーで投資情報メディアやM&A情報サイトの立ち上げに関わり、現在は主に週刊誌で投資や経済関連の記事を執筆。





※記事内容、企業情報は2026年2月9日時点の情報です。



※当記事内容に関連して投資等に関する決定を行う場合は、ご自身の判断で行うものとし、当該判断について当社は一切の責任を負わないものとします。なお、文中に特定の銘柄の投資を推奨するように読み取れる内容がある可能性がございますが、当社および執筆者が投資を推奨するものではありません。