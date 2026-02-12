ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は小幅に4日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約211円分押し下げ

2026年2月12日 12:59

記事提供元：フィスコ

*12:59JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は小幅に4日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約211円分押し下げ
12日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり143銘柄、値下がり81銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は小反落。45.01円安の57605.53円（出来高概算15億5077万株）で前場の取引を終えている。

11日の米国株式市場は下落。ダウ平均は66.74ドル安の50121.40ドル、ナスダックは36.00ポイント安の23066.47で取引を終了した。雇用統計が予想外に強い結果となり、寄り付き後、上昇。しかし、早期の追加利下げ期待が後退し金利が上昇したため相場は売りに転じた。ソフトウエア関連も再び売られ、さらなる重しとなった。同時に、グリーンライト・キャピタルのアイフォーン氏がトランプ大統領指名の連邦準備制度理事会（FRB）新議長のもとで大幅利下げが実施される確率が高いと発言するなど根強い利下げ期待に、下げ幅を縮小し終了。セクター別では電気通信サービス、エネルギーが上昇した一方、ソフトウエアサービス、銀行が下落した。

米株式市場の動向を横目に、12日の日経平均は214.20円高の57864.74円と続伸して取引を開始した。寄付き直後は輸出関連やグローバル景気敏感株に買いが先行したが、為替市場ではドル安・円高方向への振れが一部影響し、主力株の一角で上値の重さが意識される展開となった。また、米国や欧州での経済指標や企業決算に関するニュースが断続的に報じられる中で、投資家の間ではリスク選好と警戒感が交錯する動きが見られた。前場後半には利益確定売りや外資系証券による手仕舞い売りも観測され、取引全体の出来高が膨らんだ。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、豊田通商＜8015＞、イビデン＜4062＞、KDDI＜9433＞、信越化＜4063＞、ダイキン＜6367＞、中外薬＜4519＞、三井物＜8031＞、資生堂＜4911＞、住友鉱＜5713＞、伊藤忠＜8001＞、ソニーG＜6758＞、三井金属＜5706＞、住友商＜8053＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、リクルートHD＜6098＞、フジクラ＜5803＞、TDK＜6762＞、ディスコ<6146>、ベイカレント<6532>、ホンダ<7267>、テルモ<4543>、日東電<6988>、任天堂<7974>、日産化<4021>、京セラ<6971>、IHI<7013>、ファナック<6954>などの銘柄が下落。

業種別では、鉱業や卸売業、電気・ガス業、水産・農林業、非鉄金属などが相対的に堅調に推移した一方、機械、輸送用機器、電気機器、サービス業などが弱含んだ。全体としては景気敏感セクターを中心に強弱まちまちの動きとなった。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約211円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、リクルートHD＜6098＞、フジクラ＜5803＞、TDK＜6762＞、ディスコ<6146>、ベイカレント<6532>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約105円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、豊田通商＜8015＞、イビデン＜4062＞、KDDI＜9433＞、信越化＜4063＞、ダイキン＜6367＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　57605.53(-45.01)

値上がり銘柄数 143(寄与度+533.62)
値下がり銘柄数 81(寄与度-578.63)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4837　 132　105.89
＜9983＞　ファーストリテ　　　 69000　 490　 39.31
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6883　 285　 28.58
＜4062＞　イビデン　　　　　　　8331　 413　 27.61
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2641　 61　 24.47
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5587　 138　 23.06
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 19410　 655　 21.89
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　9228　 206　 20.66
＜8031＞　三井物産　　　　　　　5780　 285　 19.05
＜4911＞　資生堂　　　　　　　　3192　 409.5　 13.69
＜5713＞　住友金属鉱山　　　　 11000　 770　 12.87
＜8001＞　伊藤忠商事　　　　　2209.5　 69.5　 11.62
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3615　 55　 9.19
＜5706＞　三井金属鉱業　　　　 26100　 2670　 8.92
＜8053＞　住友商事　　　　　　　6743　 197　 6.58
<7453>　良品計画　　　　　　　3495　 86　 5.75
<7741>　HOYA　　　　　　 28455　 330　 5.52
<8801>　三井不動産　　　　　　2146　 54　 5.41
<8591>　オリックス　　　　　　5590　 161　 5.38
<5802>　住友電気工業　　　　　8888　 160　 5.35


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 26885　 -790 -211.25
＜8035＞　東エレク　　　　　　 40990　 -510　-51.14
＜6098＞　リクルートHD　　　　 6892　 -468　-46.93
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 22295　 -765　-25.57
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2270　 -49.5　-24.82
<6146>　ディスコ　　　　　　 73080　 -2290　-15.31
<6532>　ベイカレント　　　　　4594　 -446　-14.91
<7267>　ホンダ　　　　　　　　1617　 -52.5　-10.53
<4543>　テルモ　　　　　　　　2073　 -39　-10.43
<6988>　日東電工　　　　　　　3586　 -59　 -9.86
<7974>　任天堂　　　　　　　　8658　 -272　 -9.09
<4021>　日産化学　　　　　　　6606　 -263　 -8.79
<6971>　京セラ　　　　　　　　2684　 -31.5　 -8.42
<7013>　IHI　　　　　　　　4153　 -347　 -8.12
<6954>　ファナック　　　　　　6752　 -48　 -8.02
<9766>　コナミG　　　　　　　19280　 -220　 -7.35
<7832>　バンナムHD　　　　　 4106　 -65　 -6.52
<6701>　日本電気　　　　　　　4502　 -333　 -5.57
<6702>　富士通　　　　　　　　3966　 -157　 -5.25
<4503>　アステラス製薬　　　2500.5　 -31　 -5.18《CS》

