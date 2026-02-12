*11:17JST テリロジーHD---IGLOOO、サッカーベルギー1部リーグに所属する「シント＝トロイデンVV」とスポンサー契約を締結

テリロジーホールディングス＜5133＞は10日、グループ会社のIGLOOO(イグルー)が、ベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ「シント＝トロイデンVV(STVV)」と、2025-2026シーズンにおけるコーポレートスポンサー契約を締結したと発表した。

イグルーは、欧米・オーストラリア・中東地域を対象としたインバウンドマーケティングおよびプロモーション事業を展開しており、日本と世界をつなぐ観光やカルチャー分野での活動実績を積み重ねてきた。

今回のスポンサー契約は、欧州市場における訪日インバウンドマーケティングの実績を背景に、STVVとの関係性を活かして、日本と欧州の間で観光・文化・人のつながりといった領域における双方向の価値創出を新たなフェーズへと進めるための一歩と位置づけている。

イグルーでは、「人の行き来・文化交流から生まれる地球規模での思い出や感動づくりをできる世界一の会社」をビジョンに掲げている。《AK》