出来高変化率ランキング（9時台）～資生堂、津田駒などがランクイン

2026年2月12日 10:13

*10:13JST 出来高変化率ランキング（9時台）～資生堂、津田駒などがランクイン
資生堂＜4911＞がランクイン（9時55分時点）。大幅反発。一昨日に25年12月期の決算
を発表、コア営業利益は445億円で前期比22.4％増となり、380億円程度の市場予想
を大きく上振れ。26年12月期は690億円で同55.0％増の見通し、コンセンサスを100
億円程度上回っている。増収や値上げ効果に加えて、250億円程度の構造改革効果も
織り込んでいるもよう。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月12日　9:55　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜179A＞ GX超米H　　　　 1016600 　9783.817　 351.7% 0.003%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　　90633 　26286.577　 270% -0.0005%
＜3810＞ サイバーSHD　　　1618100 　73987.38　 223.95% 0.0033%
＜6696＞ トラースOP　　　　556600 　46449.96　 211.26% 0.1754%
＜7989＞ ブラインド　　　　　244200 　98950.58　 204.52% 0.0357%
＜9067＞ 丸運　　　　　　　　282300 　51396.78　 172.8% 0.001%
＜7826＞ フルヤ金属　　　　　1191900 　1513578.1　 167.49% 0.107%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　　687100 　88663.6　 162.08% 0.1751%
＜7806＞ MTG　　　　　　　448200 　530023.4　 147.48% 0.1136%
＜4531＞ 有機薬　　　　　　　1935600 　221976.34　 145.53% 0.0517%
＜6855＞ 電子材料　　　　　　817900 　1712598.5　 145.38% 0.1194%
＜7172＞ JIA　　　　　　　1697900 　859362.28　 144.21% -0.161%
＜7318＞ セレンディプ　　　　946200 　290730.92　 140.54% 0.1115%
＜3529＞ アツギ　　　　　　　191000 　64117.16　 140.3% 0.0101%
＜5352＞ 黒崎播磨　　　　　　433000 　763794.5　 128.84% 0.0011%
＜5943＞ ノーリツ　　　　　　215700 　191708.6　 114.39% 0.1639%
＜6125＞ 岡本工　　　　　　　162300 　229163.6　 113.8% -0.171%
＜2633＞ NFS＆P500　　757640 　124626.954　 107.86% -0.0158%
＜6840＞ AKIBA　　　　　747400 　159019.74　 95.98% 0.1697%
<4182> 三菱ガス　　　　　　2428900 　3829183.92　 91.67% 0.1901%
<3667> enish　　　　　1684800 　44376.06　 87.16% 0.0476%
<4284> ソルクシーズ　　　　197200 　44136.32　 79.45% -0.0401%
<201A> iSNIFT50　　474280 　48679.912　 78.72% -0.0125%
<7554> 幸楽苑　　　　　　　159100 　86665.32　 77.12% 0.0402%
<2418> ツカダGHD　　　　638800 　175996.52　 73.76% 0.0925%
<7516> コーナン商事　　　　318200 　565202.6　 70.84% 0.0124%
<2445> タカミヤ　　　　　　344700 　67888.42　 69.13% -0.0767%
<3719> AIストーム　　　　1939900 　378553.66　 69% 0.0905%
<9517> イーレックス　　　　512600 　158464.2　 68.35% 0.0168%
＜4911＞ 資生堂　　　　　　　6138300 　9350197.54　 68.12% 0.1363%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

