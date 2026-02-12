*10:13JST 出来高変化率ランキング（9時台）～資生堂、津田駒などがランクイン

資生堂＜4911＞がランクイン（9時55分時点）。大幅反発。一昨日に25年12月期の決算

を発表、コア営業利益は445億円で前期比22.4％増となり、380億円程度の市場予想

を大きく上振れ。26年12月期は690億円で同55.0％増の見通し、コンセンサスを100

億円程度上回っている。増収や値上げ効果に加えて、250億円程度の構造改革効果も

織り込んでいるもよう。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [2月12日 9:55 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜179A＞ GX超米H 1016600 9783.817 351.7% 0.003%

＜2562＞ 上場ダウH 90633 26286.577 270% -0.0005%

＜3810＞ サイバーSHD 1618100 73987.38 223.95% 0.0033%

＜6696＞ トラースOP 556600 46449.96 211.26% 0.1754%

＜7989＞ ブラインド 244200 98950.58 204.52% 0.0357%

＜9067＞ 丸運 282300 51396.78 172.8% 0.001%

＜7826＞ フルヤ金属 1191900 1513578.1 167.49% 0.107%

＜6217＞ 津田駒 687100 88663.6 162.08% 0.1751%

＜7806＞ MTG 448200 530023.4 147.48% 0.1136%

＜4531＞ 有機薬 1935600 221976.34 145.53% 0.0517%

＜6855＞ 電子材料 817900 1712598.5 145.38% 0.1194%

＜7172＞ JIA 1697900 859362.28 144.21% -0.161%

＜7318＞ セレンディプ 946200 290730.92 140.54% 0.1115%

＜3529＞ アツギ 191000 64117.16 140.3% 0.0101%

＜5352＞ 黒崎播磨 433000 763794.5 128.84% 0.0011%

＜5943＞ ノーリツ 215700 191708.6 114.39% 0.1639%

＜6125＞ 岡本工 162300 229163.6 113.8% -0.171%

＜2633＞ NFS＆P500 757640 124626.954 107.86% -0.0158%

＜6840＞ AKIBA 747400 159019.74 95.98% 0.1697%

<4182> 三菱ガス 2428900 3829183.92 91.67% 0.1901%

<3667> enish 1684800 44376.06 87.16% 0.0476%

<4284> ソルクシーズ 197200 44136.32 79.45% -0.0401%

<201A> iSNIFT50 474280 48679.912 78.72% -0.0125%

<7554> 幸楽苑 159100 86665.32 77.12% 0.0402%

<2418> ツカダGHD 638800 175996.52 73.76% 0.0925%

<7516> コーナン商事 318200 565202.6 70.84% 0.0124%

<2445> タカミヤ 344700 67888.42 69.13% -0.0767%

<3719> AIストーム 1939900 378553.66 69% 0.0905%

<9517> イーレックス 512600 158464.2 68.35% 0.0168%

＜4911＞ 資生堂 6138300 9350197.54 68.12% 0.1363%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》