米半導体関連株高などを背景に買い先行スタートか／日経225・本日の想定レンジ

*08:25JST 米半導体関連株高などを背景に買い先行スタートか

[本日の想定レンジ]11日のNYダウは66.74ドル安の50121.40ドル、ナスダック総合指数は36.00pt安の23066.47pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比555円安の58155円だった。本日は前日の米国市場で半導体関連株が上昇したことなどを映して買いが先行して始まることが予想される。10日の東京市場は、半導体関連株への買い戻しや高市トレードが続いたことから日経平均は史上最高値を連日で更新し、終値で初めて57000円台に乗せた。ローソク足は3本連続して陽線を形成し、下ヒゲのない陽の寄り付き坊主を描き、上昇継続への期待を残す形となった。前日の米国市場で主要株価指数は高安まちまちだったものの、SOX指数が2％を超える上昇となり東京市場も半導体・人工知能（AI）関連株買いへの追い風になることが見込まれよう。また、ナイトセッションでの日経225先物は58000円台に乗せて終了しており、朝方は先物高にさや寄せする形で上昇して始まることが予想される。ただ、連日で最高値を更新しているだけに高値警戒感は拭えないほか、騰落レシオも130％超え、買われ過ぎの感も否めない。また、円相場も一時1ドル＝152円台へと円安修正が進んでいることも利益確定売りを促す要因になる可能性もあろう。上値メドは、心理的な節目の58000円や58500円、59000円、下値メドは、心理的な節目の57000円や56000円、5日移動平均線（55275円）などが挙げられる。

[予想レンジ]上限58500円－下限57500円《SK》