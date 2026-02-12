*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1フルヤ金属、古河電気工業、日産化学など

銘柄名<コード>10日終値⇒前日比

東レ＜3402＞ 1248 -7.5

第3四半期の営業利益31.6％減。上期の19.1％減から減益率拡大。

日比谷設＜1982＞ 5970 +650

26年3月期業績と配当予想を上方修正。株式分割も発表。

日清紡HD＜3105＞ 1516 -221.5

26年12月期営業利益20.5％減予想。

ハークスレイ＜7561＞ 785 +77

26年3月期業績予想を上方修正。

ヨコオ＜6800＞ 3105 +504

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

ADEKA＜4401＞ 4482 -472

26年3月期業績予想を下方修正。

フルヤ金属＜7826＞ 5700 +705

再度の大幅上方修正を評価続く。

アドバンスクリエイト＜8798＞ 245 +45

寄付き後に買い進まれる展開だが特に材料は見当たらず。

古河電気工業＜5801＞ 21500 +4000

光関連製品の収益拡大や増配を評価が続く。

イノテック＜9880＞ 2779 +477

業績上方修正や増配を好感。

ユニチカ＜3103＞ 1072 +150

第3四半期好決算をポジティブ視続く。

荏原実業＜6328＞ 2601 +376

前期上振れ着地や自社株買い発表で。

日産化学＜4021＞ 6869 +1000

半導体材料など伸びて10-12月期は市場予想上振れ。

古河機械金属＜5715＞ 6190 +1000

業績上方修正と増配を発表で。

Link-U グループ＜4446＞ 1198 +157

サウジ・中東地域でマンガIP翻訳・配信モデル構築実証事業開始。

物語コーポレーション＜3097＞ 4775 +510

10-12月期上振れや自社株買いを評価。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 4705 +454

ChatGPT月間成長率上昇をポジティブ視も。

メルカリ＜4385＞ 3567 +343

10-12月期市場予想上振れで通期予想レンジ上方修正。

Sansan＜4443＞ 1277 +99

米ソフトウェア関連株の上昇で買い戻し優勢か。

東邦亜鉛＜5707＞ 1714 +178

銀先物など非鉄市況が上昇で。

楽天銀行<5838> 8400 +722

利上げ効果なども反映して業績予想を上方修正。

ネットプロHD<7383> 495 +44

10日はグロース市場も大きく上昇しており。

五洋建設<1893> 2111.5 +181.5

市場予想上回る水準にまで業績上方修正。

大阪チタニウムテクノロジーズ<5726> 2750 +250

通期業績上方修正を買い材料視。

日本電気<6701> 4835 +327

自社株買い発表やソフトウェア株上昇で。

協和キリン<4151> 2602 +232

前期業績上振れ着地や増配計画など評価。

IHI<7013> 4500 +212

ジェフリーズ証券では目標株価引き上げ。

東急建設<1720> 1596 +124

業績上方修正を評価の動き続く。

SWCC<5805> 13820 +590

9日発表の決算を引き続き評価へ。

KHネオケム<4189> 3000 +222

ストラテジックキャピタルが大量保有。

オリックス<8591> 5429 +397

第3四半期純利益は通期計画に対して好進捗。

住友金属鉱山<5713> 10230 +772

株主還元策の強化を好材料視。

デクセリアルズ<4980> 2487 -608

決算サプライズ乏しく売り材料に。《CS》