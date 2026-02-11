8四半期連続増収、AI×データで営業利益率15%超狙う不動産情報株

【基本情報】株価:180円(2026年2月10日終値)





国内の注目銘柄を紹介する連載「ログミーFinanceの#銘柄発掘」。ビジネスモデルやファンダメンタルズの分析を通じて、中長期で保有できる優良銘柄の見極め方が身につく実践的シリーズです。今回は、LIFULLを取り上げます。

「LIFULL HOME'S」を中核とした国内集中型ビジネス

LIFULL(2120)は、不動産と住宅の情報サイト「LIFULL HOME'S」を中核に、物件情報の閲覧から問い合わせまでをつなぐポータルを運営しています。実需の住まい探し領域で「LIFULL HOME'S」を展開するほか、投資用不動産領域の「健美家」、高齢者向け介護施設領域の「LIFULL 介護」なども手掛けます。

収益は、主に不動産会社など事業者向けの課金(掲載や集客支援など)で得るビジネスモデルです。不振が続いていた海外事業は2024年にリストラクチャリングを公表しており、中期経営計画では経営資源を国内のHOME'S関連に集中させる方針が掲げられています。

HOME'S関連が売上の約9割、投資判断の焦点に

2025年9月期の売上構成はHOME'S関連が約9割を占め、まずHOME'Sの収益力をどう見るかが投資検討の中心になると言えます。

集客と取引データを両立するAI活用モデル

同社の強みは「集客の起点」と「取引データ」を同時に持てることにあります。ポータルに人が集まるほど問い合わせが増え、問い合わせの行動データは「どの条件で反応が出るか」をAIが学習するための材料になります。

学習結果を検索や表示、提案の導線に反映して送客と成約率を高めるほど、顧客である事業者側の費用対効果が見えやすくなり、顧客数と単価がともに伸びる仕組みです。顧客数とARPA(1社当たり売上の目安)は拡大が続いており、2025年9月第4四半期まで8四半期連続増収の原動力となっています。

営業利益率15パーセント超を掲げる中期経営計画

2026年9月期から2028年9月期を対象期間とした中期経営計画では、2028年期に売上収益350億円から400億円、営業利益55億円から60億円、営業利益率15パーセント超を目標に掲げています。

「住領域×AI領域のNO.1」を目指し、国内最大規模の住まい領域ポータルで蓄積したデータをAIに最適化するかたちで、消費者向けサービスや事業者向けサービスを再構築するとしています。

投資先行局面での減益見通しと注目点

2026年9月期業績の会社予想は、売上収益297億円と前期比5.6パーセントの増収ながら、営業利益は前期比21.4パーセント減益、当期利益は前期比64.3パーセント減益の見込みです。

投資先行の局面であることから減益も一定程度は織り込まれていますが、送客数やARPAの拡大が計画どおり持続するかが当面の注目点となります。

配当性向30%へ引き上げ、還元姿勢も確認

株主還元については2025年9月期から配当性向が30パーセントに引き上げられましたが、2026年9月期の具体的な1株当たり配当額は未定となっています(2026年2月2日時点)。

さらに詳しく知りたい方へ――LIFULLによる生配信セミナーのご案内

事業内容や成長戦略に触れ、「もっと詳しく知りたい」「経営トップの考えを直接聞きたい」と感じた方へ。LIFULL 執行役員 CFO 経営統括本部長・福澤 秀一氏が自ら最新の業績や今後の成長戦略、投資家が注目すべきポイントをライブ配信で丁寧に解説します。

今回はYouTubeチャンネル「1UP投資部屋」を運営する専業投資家・1UP投資部屋Ken氏がモデレーターを務めます。中長期で1.5倍から3倍を狙う銘柄選びを得意とし、投資家目線での鋭い質問が期待できます。

視聴者からの質問もその場で受け付けており、経営者の肉声を通じて、リアルタイムで疑問も解消できる貴重なセミナーです。

参加はZoomによるオンライン配信で、どなたでも無料でご予約いただけます。

「成長領域をさらに深掘りしたい」「配当方針や現場のリアルを知りたい」と考えている方は、ぜひこの機会にご参加ください。

執筆者プロフィール

執筆:西田哲郎

ライター・コンテンツディレクター。投資歴15年。大きな損失を出したことをきっかけにイナゴを卒業、ビジネスモデルとファンダメンタルズ重視の手法に切り替える。業界紙やスタートアップを経てフリーで投資情報メディアやM&A情報サイトの立ち上げに関わり、現在は主に週刊誌で投資や経済関連の記事を執筆。





※記事内容、企業情報は2026年2月2日時点の情報です。



※当記事内容に関連して投資等に関する決定を行う場合は、ご自身の判断で行うものとし、当該判断について当社は一切の責任を負わないものとします。