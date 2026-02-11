

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;50188.14;+52.27Nasdaq;23102.47;-136.19CME225;57850;+250(大証比)

[NY市場データ]

10日のNY市場はまちまち。ダウ平均は52.27ドル高の50188.14ドル、ナスダックは136.19ポイント安の23102.48で取引を終了した。

小売売上高が予想を下回る低調な結果を受け利下げ期待と景気減速懸念が交錯し、寄り付き後、まちまち。その後、2名の連邦準備制度理事会（FRB）高官がインフレを懸念し、政策金利を当面据え置くべきと主張すると、利下げ期待が後退しナスダックは下落に転じた。ダウはプラス圏を維持し連日で過去最高値を更新しまちまちで終了。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇した一方、食・生活必需品小売が下落した。

シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比250円高の57850円。ADR市場では、対東証比較（1ドル154.40円換算）で、リクルートHD＜6098＞、本田技研工業＜7267＞、富士フィルム＜4901＞などが下落し、やや売り優勢。《YY》