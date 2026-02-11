関連記事
前日に動いた銘柄 part2 日本電子材料、石川製作所、ブロードエンターなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 日本電子材料、石川製作所、ブロードエンターなど
銘柄名<コード10日終値⇒前日比
日本ケミコン＜6997＞ 1544 -67
第3四半期営業益の低進捗などマイナス視。
ニチアス＜5393＞ 8160 -305
10-12月期営業益は市場予想を下振れ着地。
共立メンテナンス＜9616＞ 2715.5 -124
10-12月期業績はコンセンサスを下振れ着地。
大阪ソーダ＜4046＞ 2328 -89
決算サプライズ乏しく出尽くし感先行か。
ミツバ＜7280＞ 1418 -66
10日決算発表が予定されているが。
マルハニチロ＜1333＞ 1428.5 -35
10-12月期は営業増益率鈍化。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 25190 -1410
半導体関連では軟調だが需給要因か。
SBI新生銀行＜8303＞ 2031 -60
9日の高値更新でいったん達成感も。
ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 2982.5 -120.5
決算評価の動きにも一服感で。
第一稀元素化学工業＜4082＞ 2733 -65
レアアース関連は10日もさえない動き続く。
東京応化工業＜4186＞ 8222 -210
9日は決算発表後に急騰も。
じげん＜3679＞ 444 -12
10-12月期も増益率小幅にとどまり。
カイノス＜4556＞ 2004 +400
デンカ系実施のTOB価格2285円にサヤ寄せ続く。
地盤ネットHD＜6072＞ 248 +50
運用会社Kaihou議決権比率の30％以上取得へ。
日本電子材料＜6855＞ 7030 +1000
業績上方修正や増配発表を引き続き材料視。
有機合成薬品工業＜4531＞ 483 +80
抗菌薬関連として国策期待か。
シキノハイテック＜6614＞ 1060 +150
三菱重工業と「渦電流探傷器」を製品化。
タイガースポリマー＜4231＞ 1143 +137
業績上方修正や増配の発表で。
テクニスコ＜2962＞ 738 +100
人工ダイヤ関連として買い続く。
日本精密＜7771＞ 775 +100
ババ抜きゲーム。
石川製作所<6208> 2113 +387
防衛機器の売上増で業績好調。
ヒーハイスト<6433> 2220 +400
チューリッヒ工科大学プロジェクトパートナー指定を材料視続く。
ブロードエンター<4415> 1497 +300
営業利益が前期32.4％増・今期73.9％増予想。26年12月期初配実施予定も発表。
リンクバル<6046> 210 +34
第1四半期営業損益が0.11億円の黒字。前年同期の0.26億円の赤字から
黒字に転じる。株主優待制度の新設も発表。
ZETA<6031> 307 -51
25年12月期営業利益が3.96億円。従来予想の5.50億-7.50億円を下回る。
パワーエックス<485A> 2420 +187
NTT アノードエナジーと蓄電池事業で協業検討開始。
ククレブ<276A> 3860 -330
5日高値で達成感意識。
フォトシンス<4379> 422 +25
25年12月期業績見込みを上方修正。
ビーマップ<4316> 1060 -52
9日大幅高の反動安。
データセク<3905> 1929 +123
中東・北アフリカ地域でのAIインフラ構築に向けた覚書締結。
クラシコ<442A> 1683 -127
9日まで9日続落の売り地合いが継続。
レナサイエンス<4889> 1650 +187
サウジアラビア政府医療研究機関と臨床試験契約。《CS》
スポンサードリンク