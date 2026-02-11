*04:33JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド縮小

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受け、オプション買いが再開した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率

・1カ月物9.22％⇒9.41％（08年＝31.044％）

・3カ月物9.48％⇒9.41％（08年＝31.044％）

・6カ月物9.42％⇒9.40％（08年＝23.92％）

・1年物9.36％⇒9.36％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋1.58％⇒＋1.57％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋1.32％⇒＋1.27％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.92％⇒＋1.89％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.45％⇒＋0.43％（08年10/27＝+10.71％）《KY》