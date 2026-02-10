*17:17JST 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、ドルに下押し圧力

10日の東京市場でドル・円は戻りが鈍い。中国の米国債売りの思惑からドル・人民元が弱含み、ドル・円は連れ安で156円29銭から155円08銭まで下値を切り下げた。午後はドルに買戻しが入ったものの、下押し圧力の継続でドルの戻りは限定的となった。

・ユ-ロ・円は185円99銭から184円68銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1896ドルから1.1916ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値56,812.01円、高値57,960.19円、安値56,812.01円、終値57,650.54円(前日比1,286.60円高)

・17時時点：ドル・円156円50-60銭、ユ-ロ・円185円10-20銭

【要人発言】

・トランプ米大統領

「パウエルは無能だが、問題は彼が腐敗しているかどうかだ」

・ミラン米連邦準備理事会（FRB）理事

「金利は現在よりも大幅に低い水準にあることが適切」

「基調的なインフレは目標に近い水準にあり、大きなインフレ問題は抱えていない」「雇用市場にストレスの兆候」

「今のところ、目立った関税インフレは見られない」

・片山財務相

「夏までに消費税減税の財源の議論を報告する方針」

「減税には技術的な問題があるため時間がかかる」

「2026年度予算をできるだけ早期に成立させる方針」

【経済指標】

・日・ 1月マネーストックM3：前年比+1.0％（12月：+1.1％）《TY》