*16:08JST 2月10日本国債市場：債券先物は131円53銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付131円37銭 高値131円54銭 安値131円34銭 引け131円53銭

2年 1.291％

5年 1688％

10年 2.225％

20年 3.098％



10日の債券先物3月限は131円37銭で取引を開始し、131円53銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.48％、10年債は4.19％、30年債は4.84％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.84％、英国債は4.53％、オーストラリア10年債は4.83％、NZ10年債は4.51％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・22：30 米・10-12月期雇用コスト指数（予想：前期比＋0.8％、前期：＋0.8％）

・22：30 米・12月輸入物価指数（予想：前年比＋0.1％、11月：＋0.1％）

・22：30 米・12月小売売上高（予想：前月比＋0.4％、11月：＋0.6％）

・24：00 米・11月企業在庫（予想：前月比＋0.2％、10月：＋0.3％）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》