出来高変化率ランキング（14時台）～アドバンスク、京都友禅HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月10日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3823＞ WHYHOWDO 44710100 37697.82 378.51% 0.3725%
＜8798＞ アドバンスク 3464600 26000.02 349.26% 0.23%
＜7615＞ 京きもの 11178800 50914.76 345.7% 0.1513%
＜4889＞ レナサイエンス 2184700 216324.52 301.85% 0.1086%
＜8746＞ unbanked 4216900 165536.8 289.81% -0.0058%
＜6208＞ 石川製 1353000 216118.08 263.9% 0.2137%
＜3896＞ 阿波製紙 1997700 106108.22 240.07% -0.0136%
＜9259＞ タカヨシHD 101400 18504.26 221.9% 0.0856%
＜1550＞ MXS外株 30617 32417.478 206.85% 0.0017%
＜6031＞ ZETA 1913500 79515.6 206.32% -0.1452%
＜4980＞ デクセリアルス 9934600 4129215.63 200.29% -0.1964%
＜7794＞ イーディーピ 11768300 2706315.74 193.27% 0.0571%
＜2564＞ GXSディビ 116389 66984.949 192.27% 0.0112%
＜1982＞ 日比谷 189800 214060.6 191.88% 0.1522%
＜6800＞ ヨコオ 564600 295255.96 176.19% 0.1937%
＜5076＞ インフロニアHD 10063200 5144069.13 174.46% -0.0135%
＜6328＞ 荏原実業 367000 190358.96 170.79% 0.1514%
＜4446＞ Link－UG 730300 206328.42 170.02% 0.1268%
＜3097＞ 物語コーポ 664100 617894 169.09% 0.1113%
＜2418＞ ツカダGHD 622300 79878.52 162.93% 0.0133%
<4531> 有機薬 1221200 131720.86 157.76% 0.1985%
<4935> リベルタ 855800 60667.18 156.3% 0.1086%
<3105> 日清紡HD 4665900 1915346.41 154.1% -0.0917%
<1487> 上米債HE 28710 74731.758 146.87% 0.004%
<1447> SAAFHD 806400 107838.74 145.08% 0.08%
<6677> エスケーエレク 227400 180147.4 144.27% -0.0029%
<3905> データSEC 1590200 764666.58 142.94% 0.0664%
<1979> 大気社 500100 491190.2 140.98% -0.026%
<3405> クラレ 6099600 2823131.2 139.23% -0.0145%
<2557> SMDAMトピ 57110 51249.732 134.93% 0.0146%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
