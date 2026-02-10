ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～アドバンスク、京都友禅HDなどがランクイン

2026年2月10日 14:55

記事提供元：フィスコ

*14:55JST 出来高変化率ランキング（14時台）～アドバンスク、京都友禅HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月10日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3823＞ WHYHOWDO　 44710100 　37697.82　 378.51% 0.3725%
＜8798＞ アドバンスク　　　　3464600 　26000.02　 349.26% 0.23%
＜7615＞ 京きもの　　　　　　11178800 　50914.76　 345.7% 0.1513%
＜4889＞ レナサイエンス　　　2184700 　216324.52　 301.85% 0.1086%
＜8746＞ unbanked　　4216900 　165536.8　 289.81% -0.0058%
＜6208＞ 石川製　　　　　　　1353000 　216118.08　 263.9% 0.2137%
＜3896＞ 阿波製紙　　　　　　1997700 　106108.22　 240.07% -0.0136%
＜9259＞ タカヨシHD　　　　101400 　18504.26　 221.9% 0.0856%
＜1550＞ MXS外株　　　　　30617 　32417.478　 206.85% 0.0017%
＜6031＞ ZETA　　　　　　1913500 　79515.6　 206.32% -0.1452%
＜4980＞ デクセリアルス　　　9934600 　4129215.63　 200.29% -0.1964%
＜7794＞ イーディーピ　　　　11768300 　2706315.74　 193.27% 0.0571%
＜2564＞ GXSディビ　　　　116389 　66984.949　 192.27% 0.0112%
＜1982＞ 日比谷　　　　　　　189800 　214060.6　 191.88% 0.1522%
＜6800＞ ヨコオ　　　　　　　564600 　295255.96　 176.19% 0.1937%
＜5076＞ インフロニアHD　　10063200 　5144069.13　 174.46% -0.0135%
＜6328＞ 荏原実業　　　　　　367000 　190358.96　 170.79% 0.1514%
＜4446＞ Link－UG　　　730300 　206328.42　 170.02% 0.1268%
＜3097＞ 物語コーポ　　　　　664100 　617894　 169.09% 0.1113%
＜2418＞ ツカダGHD　　　　622300 　79878.52　 162.93% 0.0133%
<4531> 有機薬　　　　　　　1221200 　131720.86　 157.76% 0.1985%
<4935> リベルタ　　　　　　855800 　60667.18　 156.3% 0.1086%
<3105> 日清紡HD　　　　　4665900 　1915346.41　 154.1% -0.0917%
<1487> 上米債HE　　　　　28710 　74731.758　 146.87% 0.004%
<1447> SAAFHD　　　　806400 　107838.74　 145.08% 0.08%
<6677> エスケーエレク　　　227400 　180147.4　 144.27% -0.0029%
<3905> データSEC　　　　1590200 　764666.58　 142.94% 0.0664%
<1979> 大気社　　　　　　　500100 　491190.2　 140.98% -0.026%
<3405> クラレ　　　　　　　6099600 　2823131.2　 139.23% -0.0145%
<2557> SMDAMトピ　　　57110 　51249.732　 134.93% 0.0146%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

