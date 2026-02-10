*14:54JST FCE---2026年度より「7つの習慣J（R）」が私立中高校で新規導入決定

FCE＜9564＞は9日、同社が提供する主体性教育プログラム「7つの習慣J（R）」が、2026年度より全国5校の私立中学校・高等学校において新たに導入されることを発表した。

導入校は、東京学館高等学校（千葉県）、坂出第一高等学校（香川県）、東海大学付属福岡高等学校（福岡県）、佐賀学園高等学校（佐賀県）、海星中学高等学校（長崎県）の5校である。

「7つの習慣J（R）」は、生徒が主体的に考え、行動し、他者と関わりながら成長していくことを目的とした主体性教育プログラムであり、教材提供に加え、教員向け研修や指導支援を組み合わせて、学校の教育方針や実態に応じた形で導入される。

背景には、児童・生徒数が過去10年間で約10％減少し、出生数も過去最低水準を更新する中、私立学校が今後も選ばれ続けるためには、人間性教育を中核に据えた改革が求められているという状況がある。今回の導入により、2026年以降は年間換算で約0.40億円の継続的な売上が見込まれている。《AK》