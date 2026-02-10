関連記事
日経平均は1356円高、引き続き主要企業の決算や米経済指標に関心
記事提供元：フィスコ
*14:52JST 日経平均は1356円高、引き続き主要企業の決算や米経済指標に関心
日経平均は1356円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞などがプラス寄与上位となっており、一方、豊田通商＜8015＞、中外薬＜4519＞、日立＜6501＞などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、その他金融業、不動産業、情報・通信業、鉱業が値上がり率上位、水産・農林業、空運業、食料品、陸運業が値下がりしている。
日経平均は小動きとなっている。今日はこの後、ホンダ＜7267＞、SUMCO＜3436＞、資生堂＜4911＞、シマノ＜7309＞などが決算発表を予定している。米国では今晩、12月の米小売売上高、10-12月期の米雇用コスト指数、12月の米輸出入物価指数、11月の米企業在庫が発表される。企業決算では、コカ・コーラが10-12月期決算を発表する。明日11日は建国記念の日で東京市場は休場となるが、中国で1月の中国消費者物価指数（CPI）・卸売物価指数（PPI）が発表され、米国では1月の米雇用統計が発表される。《SK》
