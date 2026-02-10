*14:19JST 藤商事---業績予想の修正および配当予想の修正

藤商事＜6257＞は6日、2026年3月期の通期連結業績予想および配当予想を修正すると発表した。

当連結会計年度において、パチンコ・パチスロ市場の年間新台販売台数が期初の想定を下回り、業界全体として販売競争が激化する中で、同社の新規タイトルを含む複数の機種において販売台数が当初計画を下回った。また、第4四半期(2026年1月-3月)に投入を予定していたパチスロ遊技機1タイトルについては、長期的なブランド価値に影響する重要タイトルであることから、性能面での仕上げを優先すべきと判断し、販売開始を翌期以降に延期することを決定した。この影響により、2026年3月期通期の累計販売台数は前回予想の86千台から54千台に減少した。

売上高は231.00億円（前回予想比36.7％減）となる見通しである。営業損失は38.00億円、経常損失は37.00億円、親会社株主に帰属する当期純損失は21.00億円となる見込み。1株当たり当期純利益は105.23円から△100.40円へ下方修正した。

配当予想についても修正を行い、2026年3月期の期末配当金は1株当たり30円から25円に見直した。これにより、年間配当金は55円から50円となる予定である。《AK》