関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～阿波製紙、ヨコオなどがランクイン
*14:05JST 出来高変化率ランキング（13時台）～阿波製紙、ヨコオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月10日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3823＞ WHYHOWDO 37963200 37697.82 374.83% 0.4509%
＜8798＞ アドバンスク 3184400 26000.02 345.29% 0.265%
＜7615＞ 京きもの 5821000 50914.76 303.35% 0.0855%
＜4889＞ レナサイエンス 2031100 216324.52 296.14% 0.1203%
＜8746＞ unbanked 4068600 165536.8 286.82% -0.0038%
＜6208＞ 石川製 1086800 216118.08 239.29% 0.1848%
＜3896＞ 阿波製紙 1956400 106108.22 237.87% -0.0058%
＜1550＞ MXS外株 30505 32417.478 206.42% 0.0016%
＜6031＞ ZETA 1719000 79515.6 193.33% -0.1312%
＜2564＞ GXSディビ 111382 66984.949 186.92% 0.012%
＜4980＞ デクセリアルス 8695600 4129215.63 184.08% -0.1877%
＜6800＞ ヨコオ 564600 295255.96 176.19% 0.1937%
＜7794＞ イーディーピ 9897600 2706315.74 172.62% -0.0289%
＜1982＞ 日比谷 154800 214060.6 165.72% 0.1541%
＜5076＞ インフロニアHD 9295300 5144069.13 164.80% -0.0028%
＜3097＞ 物語コーポ 616700 617894 159.81% 0.1148%
＜6328＞ 荏原実業 335500 190358.96 159.50% 0.151%
＜4531＞ 有機薬 1221200 131720.86 157.76% 0.1985%
＜4935＞ リベルタ 801700 60667.18 147.88% 0.0978%
＜4446＞ Link－UG 608200 206328.42 146.62% 0.1104%
<1487> 上米債HE 28145 74731.758 144.38% 0.004%
<3905> データSEC 1505400 764666.58 136.03% 0.0564%
<1447> SAAFHD 750100 107838.74 135.82% 0.0705%
<2557> SMDAMトピ 55330 51249.732 130.98% 0.0159%
<3405> クラレ 5650900 2823131.2 129.87% -0.0053%
<6677> エスケーエレク 195600 180147.4 125.29% 0.0029%
<1979> 大気社 426400 491190.2 121.79% -0.0378%
<9259> タカヨシHD 45900 18504.26 121.23% 0.0481%
<6997> 日ケミコン 1074200 540135.04 119.94% -0.054%
<3776> ブロバンタワ 5260100 341733.38 117.88% 0.0509%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク