出来高変化率ランキング（13時台）～阿波製紙、ヨコオなどがランクイン

2026年2月10日 14:05

記事提供元：フィスコ

*14:05JST 出来高変化率ランキング（13時台）～阿波製紙、ヨコオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[2月10日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3823＞ WHYHOWDO　 　37963200 　37697.82　 374.83% 0.4509%
＜8798＞ アドバンスク　　　 　3184400 　26000.02　 345.29% 0.265%
＜7615＞ 京きもの　　　　　 　5821000 　50914.76　 303.35% 0.0855%
＜4889＞ レナサイエンス　　 　2031100 　216324.52　 296.14% 0.1203%
＜8746＞ unbanked　 　4068600 　165536.8　 286.82% -0.0038%
＜6208＞ 石川製　　　　　　 　1086800 　216118.08　 239.29% 0.1848%
＜3896＞ 阿波製紙　　　　　 　1956400 　106108.22　 237.87% -0.0058%
＜1550＞ MXS外株　　　　 　30505 　32417.478　 206.42% 0.0016%
＜6031＞ ZETA　　　　　 　1719000 　79515.6　 193.33% -0.1312%
＜2564＞ GXSディビ　　　 　111382 　66984.949　 186.92% 0.012%
＜4980＞ デクセリアルス　　 　8695600 　4129215.63　 184.08% -0.1877%
＜6800＞ ヨコオ　　　　　　 　564600 　295255.96　 176.19% 0.1937%
＜7794＞ イーディーピ　　　 　9897600 　2706315.74　 172.62% -0.0289%
＜1982＞ 日比谷　　　　　　 　154800 　214060.6　 165.72% 0.1541%
＜5076＞ インフロニアHD　 　9295300 　5144069.13　 164.80% -0.0028%
＜3097＞ 物語コーポ　　　　 　616700 　617894　 159.81% 0.1148%
＜6328＞ 荏原実業　　　　　 　335500 　190358.96　 159.50% 0.151%
＜4531＞ 有機薬　　　　　　 　1221200 　131720.86　 157.76% 0.1985%
＜4935＞ リベルタ　　　　　 　801700 　60667.18　 147.88% 0.0978%
＜4446＞ Link－UG　　 　608200 　206328.42　 146.62% 0.1104%
<1487> 上米債HE　　　　 　28145 　74731.758　 144.38% 0.004%
<3905> データSEC　　　 　1505400 　764666.58　 136.03% 0.0564%
<1447> SAAFHD　　　 　750100 　107838.74　 135.82% 0.0705%
<2557> SMDAMトピ　　 　55330 　51249.732　 130.98% 0.0159%
<3405> クラレ　　　　　　 　5650900 　2823131.2　 129.87% -0.0053%
<6677> エスケーエレク　　 　195600 　180147.4　 125.29% 0.0029%
<1979> 大気社　　　　　　 　426400 　491190.2　 121.79% -0.0378%
<9259> タカヨシHD　　　 　45900 　18504.26　 121.23% 0.0481%
<6997> 日ケミコン　　　　 　1074200 　540135.04　 119.94% -0.054%
<3776> ブロバンタワ　　　 　5260100 　341733.38　 117.88% 0.0509%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

