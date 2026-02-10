*12:38JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅に3日続伸、ソフトバンクGが1銘柄で約381円分押し上げ

10日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり190銘柄、値下がり34銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。1562.13円高の57926.07円（出来高概算13億9623万株）で前場の取引を終えている。

9日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は20.20ドル高の50135.87ドル、ナスダックは207.46ポイント高の23238.67で取引を終了した。国家経済会議（NEC）のハセット委員長が若干低い雇用者数を想定すべきと警告したため、警戒感に寄り付き後、下落。ナスダックは金利先安観を受けた買いが強まったほか、人工知能（AI）を巡る懸念後退でソフトウエアや半導体が回復、買いに転じた。終日堅調に推移し、ダウもプラス圏を回復し過去最高値を更新し終了。セクター別ではソフトウエア・サービス、半導体・同製造装置が上昇した一方、保険が下落した。

米株式市場の動向を横目に、10日の日経平均は448.07円高の56812.01円と続伸して取引を開始した。前日の米株高や国内の政局安定を背景に、寄付きからリスク選好の動きが鮮明となり、衆院選を経て政権基盤を固めた高市首相による成長戦略への期待感が市場を席捲している。「責任ある積極財政」を掲げる新政権下で、先端技術や危機管理への投資が加速するとの見方が強まり、日経平均は目先筋の利食い売りをこなしながら一貫して水準を切り上げた。市場では、米ハイテク株高の流れから半導体関連やソフトウェア銘柄に強気な買いが入ったほか、AIインフラ需要を背景とした電線・資本財セクターも急騰。値上がり銘柄数は全体の約9割に達し、極めて高い熱量を帯びている。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞、TDK＜6762＞、信越化＜4063＞、ディスコ＜6146＞、日産化＜4021＞、コナミG＜9766＞、イビデン＜4062＞、KDDI＜9433＞、リクルートHD＜6098＞、京セラ＜6971＞、三菱商＜8058＞などの銘柄が上昇。

一方、レーザーテク＜6920＞、豊田通商＜8015＞、味の素＜2802＞、ルネサス＜6723＞、日立＜6501＞、資生堂<4911>、TOTO<5332>、コマツ<6301>、日電硝<5214>、ローム<6963>、日ハム<2282>、クラレ<3405>、JT<2914>、JR東日本<9020>、大阪ガス<9532>などの銘柄が下落。

業種別では、その他金融業や不動産業、銀行業、証券・商品先物取引業が上昇率で目立ち、幅広いセクターで買いが進んでいる。特にその他金融業は上昇率が高く、前場の相場を牽引した。また保険業やサービス業も堅調に推移し、全体として上昇基調が明確な前場となった。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約381円押し上げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、ファーストリテ＜9983＞、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞、TDK＜6762＞、信越化＜4063＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはレーザーテック＜6920＞となり1銘柄で日経平均を約7円押し下げた。同2位は豊田通商＜8015＞となり、ルネサス＜6723＞、味の素＜2802＞、日立＜6501＞、資生堂<4911>、TOTO<5332>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 57926.07(+1562.13)

値上がり銘柄数 190(寄与度+1595.63)

値下がり銘柄数 34(寄与度-33.50)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 4726 475 381.05

＜6857＞ アドバンテ 28060 705 188.52

＜9983＞ ファーストリテ 69370 1520 121.94

＜8035＞ 東エレク 41430 830 83.23

＜5803＞ フジクラ 23100 1145 38.27

＜6762＞ TDK 2344.5 74 37.10

＜4063＞ 信越化 5470 197 32.92

＜6146＞ ディスコ 76610 4380 29.28

＜4021＞ 日産化学 6720 851 28.45

＜9766＞ コナミG 19285 835 27.91

＜4062＞ イビデン 8130 336 22.46

＜9433＞ KDDI 2593.5 52.5 21.06

＜6098＞ リクルートHD 7358 205 20.56

＜6971＞ 京セラ 2738.5 68.5 18.32

＜8058＞ 三菱商事 5087 162 16.24

<5802> 住友電気工業 8759 392 13.10

<5801> 古河電気工業 21380 3880 12.97

<6758> ソニーG 3532 77 12.87

<4543> テルモ 2128 48 12.84

<6367> ダイキン工業 18925 375 12.53



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6920＞ レーザーテック 30770 -530 -7.09

＜8015＞ 豊田通商 6656 -61 -6.12

＜6723＞ ルネサスエレクトロニ 3025 -78 -2.61

＜2802＞ 味の素 4362 -39 -2.61

＜6501＞ 日立製作所 5768 -50 -1.67

<4911> 資生堂 2811 -47 -1.57

<5332> TOTO 5694 -82 -1.37

<6301> 小松製作所 7437 -37 -1.24

<5214> 日本電気硝子 6115 -113 -1.13

<6963> ローム 2556.5 -29.5 -0.99

<2282> 日本ハム 6846 -55 -0.92

<3405> クラレ 1757.5 -26.5 -0.89

<2914> JT 6109 -25 -0.84

<9020> 東日本旅客鉄道 3854 -73 -0.73

<9532> 大阪瓦斯 6460 -75 -0.50

<1332> ニッスイ 1494.5 -13.5 -0.45

<1801> 大成建設 18505 -60 -0.40

<3407> 旭化成 1739 -10.5 -0.35

<3099> 三越伊勢丹HD 3053 -9 -0.30

<2413> エムスリー 1751.5 -3.5 -0.28《CS》