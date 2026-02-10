ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～五洋建、デクセリアルスなどがランクイン

2026年2月10日 09:43

印刷

記事提供元：フィスコ

*09:43JST 出来高変化率ランキング（9時台）～五洋建、デクセリアルスなどがランクイン
五洋建＜1893＞がランクイン（9時32分時点）。大幅続伸。前日取引終了後に、26年3
月期業績予想を上方修正している。営業利益は505億円（前期比2.3倍）予想。前回
予想から27％ほど引き上げた。国内土木、国内建築、海外ともに手持ち大型工事が
順調に進捗していることに加え、工事採算の改善により上方修正となった。期末配
当は27円とする。前回予想は17円、前期の期末配当は12円だった。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月10日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7615＞ 京きもの　　　　　 2855100 　50914.76　 239.34% 0.0723%
＜8746＞ unbanked　　2005100 　165536.8　 219.25% 0.0136%
＜3823＞ WHYHOWDO　　3741500 　37697.82　 202.6% 0.1372%
＜4889＞ レナサイエンス　　　646300 　216324.52　 172.57% 0.1496%
＜3896＞ 阿波製紙　　　　　　906100 　106108.22　 147.9% 0.0525%
＜6208＞ 石川製　　　　　　　455500 　216118.08　 130.83% 0.0643%
＜6328＞ 荏原実業　　　　　　169900 　190358.96　 75.83% 0.1487%
＜3776＞ ブロバンタワ　　　　3478900 　341733.38　 70.09% 0.0694%
＜6031＞ ZETA　　　　　　625100 　79515.6　 68.75% -0.1564%
＜7794＞ イーディーピ　　　　3997100 　2706315.74　 61.53% 0.0816%
＜3902＞ MDV　　　　　　　104800 　112663.48　 55.05% -0.0023%
＜3097＞ 物語コーポ　　　　　244100 　617894　 48.3% 0.1008%
＜5269＞ 日本コン　　　　　　289000 　65046.32　 43% 0.0514%
＜253A＞ ETSG　　　　　　73600 　53381.64　 37.79% 0.0667%
＜6648＞ かわでん　　　　　　242100 　331155.8　 36.07% -0.0692%
＜2484＞ 出前館　　　　　　　452900 　51317.82　 32.1% 0.0148%
＜1447＞ SAAFHD　　　　295300 　107838.74　 29.24% 0.0305%
＜6588＞ 東芝テック　　　　　178500 　390353.1　 23.36% 0.0645%
＜1893＞ 五洋建　　　　　　　4416800 　6407519.41　 21.49% 0.0906%
＜4980＞ デクセリアルス　　　2051000 　4129215.63　 21.05% -0.2035%
<8798> アドバンスク　　　　145300 　26000.02　 19.99% 0.095%
<2557> SMDAMトピ　　　19710 　51249.732　 16.71% 0.0109%
<1888> 若築建　　　　　　　37400 　161446.8　 12.52% 0.0573%
<3031> ラクーンHD　　　　120900 　73501.1　 10.7% 0.0411%
<4583> カイオム　　　　　　388100 　38790.16　 10.62% 0%
<4331> T＆Gニーズ　　　　78200 　64422.3　 10.41% 0.0074%
<9319> 中央倉　　　　　　　31000 　50998.56　 9.42% -0.0045%
<9616> 共立メンテ　　　　　926200 　2174980.44　 9.34% -0.048%
<8086> ニプロ　　　　　　　599400 　783204.63　 8.71% 0.0383%
<6997> 日ケミコン　　　　　379000 　540135.04　 8.48% -0.0589%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

関連記事