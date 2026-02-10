関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～五洋建、デクセリアルスなどがランクイン
*09:43JST 出来高変化率ランキング（9時台）～五洋建、デクセリアルスなどがランクイン
五洋建＜1893＞がランクイン（9時32分時点）。大幅続伸。前日取引終了後に、26年3
月期業績予想を上方修正している。営業利益は505億円（前期比2.3倍）予想。前回
予想から27％ほど引き上げた。国内土木、国内建築、海外ともに手持ち大型工事が
順調に進捗していることに加え、工事採算の改善により上方修正となった。期末配
当は27円とする。前回予想は17円、前期の期末配当は12円だった。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月10日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7615＞ 京きもの 2855100 50914.76 239.34% 0.0723%
＜8746＞ unbanked 2005100 165536.8 219.25% 0.0136%
＜3823＞ WHYHOWDO 3741500 37697.82 202.6% 0.1372%
＜4889＞ レナサイエンス 646300 216324.52 172.57% 0.1496%
＜3896＞ 阿波製紙 906100 106108.22 147.9% 0.0525%
＜6208＞ 石川製 455500 216118.08 130.83% 0.0643%
＜6328＞ 荏原実業 169900 190358.96 75.83% 0.1487%
＜3776＞ ブロバンタワ 3478900 341733.38 70.09% 0.0694%
＜6031＞ ZETA 625100 79515.6 68.75% -0.1564%
＜7794＞ イーディーピ 3997100 2706315.74 61.53% 0.0816%
＜3902＞ MDV 104800 112663.48 55.05% -0.0023%
＜3097＞ 物語コーポ 244100 617894 48.3% 0.1008%
＜5269＞ 日本コン 289000 65046.32 43% 0.0514%
＜253A＞ ETSG 73600 53381.64 37.79% 0.0667%
＜6648＞ かわでん 242100 331155.8 36.07% -0.0692%
＜2484＞ 出前館 452900 51317.82 32.1% 0.0148%
＜1447＞ SAAFHD 295300 107838.74 29.24% 0.0305%
＜6588＞ 東芝テック 178500 390353.1 23.36% 0.0645%
＜1893＞ 五洋建 4416800 6407519.41 21.49% 0.0906%
＜4980＞ デクセリアルス 2051000 4129215.63 21.05% -0.2035%
<8798> アドバンスク 145300 26000.02 19.99% 0.095%
<2557> SMDAMトピ 19710 51249.732 16.71% 0.0109%
<1888> 若築建 37400 161446.8 12.52% 0.0573%
<3031> ラクーンHD 120900 73501.1 10.7% 0.0411%
<4583> カイオム 388100 38790.16 10.62% 0%
<4331> T＆Gニーズ 78200 64422.3 10.41% 0.0074%
<9319> 中央倉 31000 50998.56 9.42% -0.0045%
<9616> 共立メンテ 926200 2174980.44 9.34% -0.048%
<8086> ニプロ 599400 783204.63 8.71% 0.0383%
<6997> 日ケミコン 379000 540135.04 8.48% -0.0589%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
スポンサードリンク