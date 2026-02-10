関連記事
2/10の強弱材料
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（56363.94、+2110.26）
・NYダウは上昇（50135.87、+20.20）
・ナスダック総合指数は上昇（23238.67、+207.46）
・SOX指数は上昇（8162.58、+113.96）
・シカゴ日経225先物は上昇（57200、+1140）
・米原油先物相場は上昇（64.36、+0.81）
・米長期金利は低下
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・為替相場は円高・ドル安（155.70-80）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・1月マネーストック
・1月工作機械受注
・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)
・1月ブラジルIBGEインフレIPCA
・10-12月期米国四半期雇用コスト指数
・12月米国小売売上高
・12月米国輸入物価指数
・11月米国企業在庫
・米国クリーブランド連銀総裁が講演
・米国ダラス連銀総裁が講演・質疑応答《YY》
