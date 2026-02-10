*08:41JST 2/10

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（56363.94、+2110.26）

・NYダウは上昇（50135.87、+20.20）

・ナスダック総合指数は上昇（23238.67、+207.46）

・SOX指数は上昇（8162.58、+113.96）

・シカゴ日経225先物は上昇（57200、+1140）

・米原油先物相場は上昇（64.36、+0.81）

・米長期金利は低下

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・為替相場は円高・ドル安（155.70-80）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・1月マネーストック

・1月工作機械受注

・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)

・1月ブラジルIBGEインフレIPCA

・10-12月期米国四半期雇用コスト指数

・12月米国小売売上高

・12月米国輸入物価指数

・11月米国企業在庫

・米国クリーブランド連銀総裁が講演

・米国ダラス連銀総裁が講演・質疑応答《YY》