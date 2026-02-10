関連記事
前日に動いた銘柄 part2 カイノス、日本電子材料、ムトーHDなど
銘柄名<コード9日終値⇒前日比
日本電気硝子＜5214＞ 6228 -780
今期業績見通しはコンセンサス下振れ。
ブラザー工業＜6448＞ 3108 -156
通期営業利益予想は下方修正している。
コムチュア＜3844＞ 1470 -69
10-12月期は2ケタの経常減益に。
DTS＜9682＞ 1149 -24
10-12月期経常増益率はやや鈍化へ。
スミダコーポレーション＜6817＞ 1162 -65
今期のガイダンスなどマイナス視か。
クオールHD＜3034＞ 1913 -69
第3四半期の大幅減益決算をマイナス視続く。
生化学工業＜4548＞ 668 -30
今期業績予想は下方修正へ。
日本板硝子＜5202＞ 601 -31
第3四半期下振れ決算をあらためてマイナス視。
カイノス＜4556＞ 1604 +300
デンカ系が1株2285円でのTOB実施を発表。
日本電子材料＜6855＞ 6030 +1000
業績上方修正で増配も発表。
ムトーHD＜7999＞ 6980 +2800
ブラザー工業実施のTOB価格7626円にサヤ寄せ続く。
宮入バルブ製作所＜6495＞ 260 +53
9日決算発表で思惑買い優勢。
クロスフォー＜7810＞ 193 +20
対米投資第1弾に人工ダイヤとも伝わり。
MCJ＜6670＞ 2299 +361
TOB価格2200円を上回る水準まで上昇。
ヒーハイスト＜6433＞ 1820 -355
チューリッヒ工科大学プロジェクトパートナー指定を材料視続く。
テクニスコ＜2962＞ 638 +100
人工ダイヤ関連の材料株が人気化。
阿波製紙＜3896＞ 514 +80
10日には決算発表を予定しているが。
日本精密＜7771＞ 675 +100
ババ抜きゲームの様相に。
マイポックス＜5381＞ 781 +56
人工ダイヤ関連物色の流れに乗る。
千代田化工建設＜6366＞ 1553 +179
先週末発表の決算を引き続き評価。
ヘリオステクノ<6927> 1224 +179
最終益上方修正などで増配も発表。
東洋合成<4970> 9480 +960
第3四半期累計減益決算もコンセンサス上振れ。
マツモト<7901> 1423 -400
天井到達感から投機資金が流出。
J－MAX<3422> 446 -48
第3四半期好決算発表も出尽くし感優勢。
助川電気<7711> 8420 -1180
衆院選で高市自民圧勝も目先の出尽くし感に。
アルー<7043> 949 +48
25年12月期業績見込みを上方修正。
フォースタ<7089> 1122 -18
26年3月期業績予想上方修正と自社株買い発表で前週末ストップ高。
9日も買い人気継続。
タメニー<6181> 128 -6
26年3月期業績予想を下方修正。
イーディーピー<7794> 1347 +300
前週末まで3日連続ストップ高の買い人気継続。
坪田ラボ<4890> 287 -32
26年3月期業績予想を下方修正。
リネットジャパン<3556> 1147 +40
26年9月期業績予想を上方修正。上方修正記念株主優待も発表。
すららネット<3998> 326 -46
営業利益が前期69.0％減・今期営業損益が1.41億円の赤字予想。
unerry<5034> 2554 +170
位置情報データプラットフォームのブログウォッチャーを完全子会社化。
イシン<143A> 840 -27
第3四半期累計の営業損益が0.07億円の赤字。
上期の0.44億円の黒字から赤字に転じる。
ネクストジェン<3842> 1029 +22
第3四半期累計の営業利益53.4％増。通期予想に対する進捗率92.5％。《CS》
