前日に動いた銘柄 part2　カイノス、日本電子材料、ムトーHDなど

銘柄名<コード9日終値⇒前日比

日本電気硝子＜5214＞ 6228 -780

今期業績見通しはコンセンサス下振れ。

ブラザー工業＜6448＞ 3108 -156

通期営業利益予想は下方修正している。

コムチュア＜3844＞ 1470 -69

10-12月期は2ケタの経常減益に。

DTS＜9682＞ 1149 -24

10-12月期経常増益率はやや鈍化へ。

スミダコーポレーション＜6817＞ 1162 -65

今期のガイダンスなどマイナス視か。

クオールHD＜3034＞ 1913 -69

第3四半期の大幅減益決算をマイナス視続く。

生化学工業＜4548＞ 668 -30

今期業績予想は下方修正へ。

日本板硝子＜5202＞ 601 -31

第3四半期下振れ決算をあらためてマイナス視。

カイノス＜4556＞ 1604 +300

デンカ系が1株2285円でのTOB実施を発表。

日本電子材料＜6855＞ 6030 +1000

業績上方修正で増配も発表。

ムトーHD＜7999＞ 6980 +2800

ブラザー工業実施のTOB価格7626円にサヤ寄せ続く。

宮入バルブ製作所＜6495＞ 260 +53

9日決算発表で思惑買い優勢。

クロスフォー＜7810＞ 193 +20

対米投資第1弾に人工ダイヤとも伝わり。

MCJ＜6670＞ 2299 +361

TOB価格2200円を上回る水準まで上昇。

ヒーハイスト＜6433＞ 1820 -355

チューリッヒ工科大学プロジェクトパートナー指定を材料視続く。

テクニスコ＜2962＞ 638 +100

人工ダイヤ関連の材料株が人気化。

阿波製紙＜3896＞ 514 +80

10日には決算発表を予定しているが。

日本精密＜7771＞ 675 +100

ババ抜きゲームの様相に。

マイポックス＜5381＞ 781 +56

人工ダイヤ関連物色の流れに乗る。

千代田化工建設＜6366＞ 1553 +179

先週末発表の決算を引き続き評価。

ヘリオステクノ<6927> 1224 +179

最終益上方修正などで増配も発表。

東洋合成<4970> 9480 +960

第3四半期累計減益決算もコンセンサス上振れ。

マツモト<7901> 1423 -400

天井到達感から投機資金が流出。

J－MAX<3422> 446 -48

第3四半期好決算発表も出尽くし感優勢。

助川電気<7711> 8420 -1180

衆院選で高市自民圧勝も目先の出尽くし感に。

アルー<7043> 949 +48

25年12月期業績見込みを上方修正。

フォースタ<7089> 1122 -18

26年3月期業績予想上方修正と自社株買い発表で前週末ストップ高。

9日も買い人気継続。

タメニー<6181> 128 -6

26年3月期業績予想を下方修正。

イーディーピー<7794> 1347 +300

前週末まで3日連続ストップ高の買い人気継続。

坪田ラボ<4890> 287 -32

26年3月期業績予想を下方修正。

リネットジャパン<3556> 1147 +40

26年9月期業績予想を上方修正。上方修正記念株主優待も発表。

すららネット<3998> 326 -46

営業利益が前期69.0％減・今期営業損益が1.41億円の赤字予想。

unerry<5034> 2554 +170

位置情報データプラットフォームのブログウォッチャーを完全子会社化。

イシン<143A> 840 -27

第3四半期累計の営業損益が0.07億円の赤字。

上期の0.44億円の黒字から赤字に転じる。

ネクストジェン<3842> 1029 +22

第3四半期累計の営業利益53.4％増。通期予想に対する進捗率92.5％。《CS》